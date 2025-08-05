BMW рискнул — и создал легенду: как E39 M5 изменила представление о спортивных седанах

Решение BMW использовать атмосферный V8 в E39 M5 стало исторически значимым

3:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда речь заходит об идеальном балансе мощности, управляемости и надёжности, автолюбители часто вспоминают BMW E39 M5 — один из самых культовых спортивных седанов начала 2000-х. Эта модель вошла в историю благодаря двигателю V8 S62, который обеспечивал не только впечатляющую динамику, но и стал ключевым технологическим прорывом для марки.

Фото: BMW is licensed under public domain BMW G90 M5

Альтернативы, которые не прижились

Интересно, что изначально инженеры BMW рассматривали другие варианты силовой установки — в том числе турбированные рядные шестёрки (I6) и даже V6, но от этих решений отказались. Почему? Турбонаддув, хотя и повышал мощность, негативно сказывался на расходе топлива, а также не давал нужного улучшения крутящего момента на низких оборотах. Кроме того, философия бренда в те годы твёрдо опиралась на атмосферные двигатели с линейной отдачей — именно они обеспечивали ту самую "чистую" управляемость.

Рискованный выбор, ставший триумфом

В результате был выбран путь, который казался рискованным — атмосферный V8 объёмом 4,9 литра. Так появился S62 — мотор, ставший сердцем M5 поколения E39. Он развивал 394 лошадиные силы и позволял автомобилю разгоняться до 60 миль в час всего за 4,8 секунды, что было выдающимся результатом для конца 90-х. При этом он предлагал сбалансированную управляемость, а не только "погоню за лошадьми", что позволило E39 M5 стать не просто быстрым, но и по-настоящему драйверским автомобилем.

Популярность в США и влияние на будущее

Модель оказалась настоящим хитом, особенно в США, где до 2003 года было продано более 9 тысяч экземпляров. Переход от традиционного рядного шестицилиндрового мотора (как на E34 M5) к V8 оказался не просто удачным — он стал определяющим шагом в развитии линейки BMW M.

V10: следующий шаг в эволюции — и его цена

Однако на этом история не закончилась. Следующее поколение, E60 M5, получило ещё более дерзкий мотор — V10 S85 объёмом 5,0 литров, выдающий 500 л. с. и раскручивающийся до 8250 об/мин. Эта установка поражала воображение, но с ней пришли сложности: сложное обслуживание, плохая репутация по надёжности и высокая стоимость владения сделали её менее желанной, несмотря на захватывающие характеристики.

Наследие, без которого не было бы прогресса

Успех E39 M5 подготовил почву для технических рисков, на которые пошла BMW при создании V10. Без признания и любви, которую получила "тридцать девятая", компания могла бы не решиться на столь радикальные шаги. И хотя V10 не стал столь же культовым, как его предшественник, он стал естественным продолжением идей, заложенных в E39.

Золотая середина и живая легенда

Сегодня E39 M5 признаётся многими как "золотая середина" M-серии: технологически совершенный, надёжный, эстетически привлекательный и одновременно практичный. Его V8 не только обеспечивал мощность, но и звучал, как оркестр, превращая каждую поездку в событие.

Вневременная ценность инженерного гения

Этот автомобиль стал живым примером того, как грамотный инженерный выбор может превратить спортседан в легенду. Даже спустя 20 лет он остаётся желанной машиной среди коллекционеров и поклонников BMW, доказывая, что хорошо сбалансированный V8 может быть куда важнее, чем просто количество цилиндров или турбо-буст.

Уточнения

BMW M5 — доработанная подразделением BMW Motorsport версия автомобиля BMW пятой серии.



Turbo Boost (англ. Turbo Boost, от лат. turbo — вихрь, и англ. boost — повышение) — технология компании Intel для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения мощности, температуры и тока в составе расчётной мощности (TDP).

