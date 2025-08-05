Когда машина становится врагом: сенсорные экраны в авто признали опасными

Автопроизводители начали устанавливать физические кнопки вместо сенсорных экранов

3:40 Your browser does not support the audio element. Авто

В последние годы автомобили становятся всё более "цифровыми": множество функций управления перемещаются с физических кнопок и переключателей на сенсорные экраны. Но всё больше водителей выражают недовольство, считая, что такая тенденция снижает безопасность и отвлекает от дороги.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ салон авто

В ответ на это крупные производители начинают пересматривать концепции интерфейсов своих автомобилей. Многие из них уже возвращают в салоны кнопки, регуляторы и ручные переключатели, получая за это положительные отзывы от водителей.

Ситуацию ускорило и решение европейской организации Euro NCAP, отвечающей за независимые краш-тесты автомобилей. С 2026 года в силу вступают новые протоколы тестирования, согласно которым ключевые функции автомобиля — например, управление климатом, светом, стеклоочистителями — должны иметь физический доступ.

Цель — сокращение времени отвлечения водителя, особенно в стрессовых и аварийных ситуациях. Сенсорные экраны, как показывает практика, увеличивают время реакции и усложняют выполнение простейших действий.

Эксперты и службы помощи на дорогах фиксируют рост числа жалоб на сенсорные панели. Представитель Start Rescue Ли Паффетт отмечает, что в последние годы увеличилось количество обращений, связанных с затруднением управления автомобилем из-за цифровых интерфейсов. Особенно остро проблема проявляется зимой, когда наледь или мороз делают экраны непригодными к использованию.

Кроме того, отставание интерфейса, зависания, плохая реакция на прикосновения и скрытые меню, в которых "прячутся" функции безопасности, — всё это делает автомобили сложными для эксплуатации.

Эксперты настаивают: гибридные интерфейсы, сочетающие сенсорные технологии и физические органы управления, — это не компромисс, а необходимость. Безопасность не должна зависеть от того, насколько быстро вы сможете найти нужную вкладку на экране.

Также специалисты советуют производителям предоставлять пользователю больше свободы в настройке интерфейса: возможность менять расположение значков, частоту оповещений, цветовые схемы, отключать ненужные уведомления и сохранять предпочтения для разных водителей.

Компании не игнорируют запросы. Некоторые уже выпускают обновления программного обеспечения удалённо, позволяя клиентам менять параметры приборной панели без визита в сервис. Возвращаются и кнопки управления климатом, радиостанциями и фарами.

"Мы видим позитивные шаги в сторону разумного баланса между цифровыми инновациями и эргономикой, - подчёркивает редактор журнала Car Expert Стюарт Массон. - Кнопки снова становятся трендом, и это хорошо".

С учётом новых правил Euro NCAP и явного общественного давления будущее автомобилей вновь станет более "осязаемым". Сенсорные экраны не исчезнут, но станут лишь частью интерфейса, а не его ядром. Такой подход позволит не только снизить уровень аварийности, но и сделает управление автомобилем комфортным и интуитивным — таким, каким оно было до цифровой революции.

Если вы задумываетесь о покупке нового автомобиля — стоит обратить внимание на те модели, где основные функции можно включить одним нажатием, а не через запутанное меню. Именно такой подход вскоре станет нормой.

Уточнения

Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme, с англ. — «Европейская программа оценки новых автомобилей») — европейский комитет по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой активной безопасности и пассивной безопасности.

