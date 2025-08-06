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Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды

Удаление катализатора в машине: последствия и законность
3:38
Авто

Во многих автосервисах предлагают вырезать катализатор, обещая улучшение характеристик автомобиля и экономию средств. Однако перед тем как соглашаться на подобную операцию, следует понять, чем грозит удаление катализатора, насколько оно законно и действительно ли это оправданная мера.

Защита картера автомобиля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Защита картера автомобиля

Что такое катализатор и зачем он установлен в машине

Катализатор представляет собой элемент выхлопной системы, предназначенный для снижения токсичности выхлопных газов. Его работа основана на химических реакциях, в которых вредные соединения превращаются в безопасные. Для этого внутренние поверхности катализатора покрыты драгоценными металлами, способствующими окислению и восстановлению вредных веществ.

Существуют керамические и металлические катализаторы. Первые — более дешёвые, но хрупкие. Вторые — надёжнее, но стоят дороже. В дизельных моторах вместо катализаторов используются сажевые фильтры, обладающие схожими свойствами и проблемами.

Почему предлагают удалить катализатор

Катализатор имеет ограниченный срок службы. Со временем он забивается, разрушается или оплавляется, что приводит к ухудшению работы двигателя: снижается мощность, растёт расход топлива и масла, возникают ошибки в системе управления. При сильных повреждениях двигатель может вовсе не запускаться.

Восстановление катализатора — процедура дорогостоящая. Поэтому во многих случаях водителям предлагают альтернативу: полностью удалить неисправный элемент и заменить его на "обманку" — устройство, маскирующее отсутствие катализатора в системе управления.

Удаление катализатора позволяет восстановить нормальную работу мотора и избежать крупных вложений. Однако при этом уровень вредных выбросов значительно возрастает.

Законно ли ездить без катализатора

Прямого запрета на эксплуатацию автомобилей без катализатора в России не предусмотрено. Однако при внесении изменений в конструкцию транспортного средства без соответствующего разрешения может быть наложен штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, отсутствие катализатора может привести к отказу при прохождении технического осмотра. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, машина должна соответствовать экологическим требованиям. Без нейтрализатора соответствие этим требованиям не обеспечивается.

Когда удаление оправдано

Удаление катализатора может рассматриваться как разумная мера в следующих случаях:

  • деталь разрушена и восстановлению не подлежит;

  • стоимость оригинальной запчасти несопоставима с возможностями владельца;

  • автомобиль не подлежит обязательному техосмотру (например, используется на частной территории);

  • установлена соответствующая прошивка ЭБУ, исключающая ошибки при отсутствии катализатора.

В остальных случаях сохранение штатной конструкции предпочтительнее.

Почему сервисам выгодно удалять катализаторы

Внутри старых катализаторов содержатся драгоценные металлы, которые можно сдать на переработку. Поэтому автосервисы заинтересованы в демонтаже изношенных элементов — в некоторых случаях даже бесплатно. Установка "обманки" оплачивается отдельно и является источником дополнительного дохода.

Из-за этого в некоторых сервисах могут преувеличивать проблемы или предлагать демонтаж ещё исправной детали, чтобы получить выгоду.

Уточнения

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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