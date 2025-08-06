Авто, которое не теряет в цене 10 лет: эти кроссоверы дешевеют медленнее всех

На авторынке сегодня действуют простые законы: если ты ошибся с выбором машины — потеряешь деньги. Особенно в России, где новые автомобили становятся роскошью, а подержанные — почти финансовым активом. Но есть исключения. Это японские кроссоверы и внедорожники, которые не просто ездят годами, но и не спешат терять свою цену. Рассказываем, какие модели сохраняют ценность даже через 10 лет, и почему именно они заслуживают вашего внимания.
По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), в 2025 году лучше всех держит цену… Toyota RAV4. За 6 лет он теряет лишь 30,8% стоимости, то есть сохраняет внушительные 69,2%. Переводим на человеческий язык: купили за 3 млн — через 6 лет продали за 2. Разве не мечта?
На втором месте — Toyota Highlander, почти с тем же результатом: 68,1% остаточной стоимости. У него больше салон, солидный облик и всё те же достоинства — надёжность, выносливость, ликвидность.
Замыкает тройку Mazda CX-5 (62,9%) — чуть менее легендарная, но стильная, манёвренная и комфортная. Она идеально подойдёт тем, кто ценит и драйв, и визуальный стиль.
Также в топ вошли:
Toyota Fortuner — 60,3%
Mitsubishi Pajero Sport — 58,4%
Subaru Forester — 50,2%
Прошло десятилетие — но и тут японцы не сдаются. Toyota Highlander снова на вершине: 49,8% остаточной стоимости. Почти половина цены спустя 10 лет — отличное вложение.
Следом идут:
Toyota RAV4 — 49,0%
Mazda CX-5 — 43,2%
Toyota Fortuner — 41,0%
Pajero Sport — 38,7%
Subaru Forester — 32,5%
Даже те, кто "в хвосте", смотрятся выигрышно на фоне европейцев или корейцев того же возраста. Это машины, на которых ездят долго — и с удовольствием.
Потому что:
Они живут десятилетиями: по статистике Polk, 75% японских авто за 25 лет до сих пор на ходу.
Приспособлены к российским реалиям: морозы, ямы, бензин сомнительного качества — всё это им не страшно.
Любимы на вторичке: RAV4, Highlander и CX-5 легко продаются и не "висят" на сайтах месяцами.
Ремонт и запчасти — доступные. Особенно для популярных моделей, где всё можно найти на любом сервисе.
Покупка машины сегодня — почти как ипотека. Новая стоит от 2,5 млн, а кредиты кусаются. Подержанные "японцы" стали настоящим спасением: вы катаетесь годы и теряете минимум.
А с учётом ограничений на ввоз машин с моторами свыше 1,9 литра, введённых в 2022 году, спрос на надёжные авто с пробегом вырос в разы. Многие заказывают их через японские аукционы, где оценка 4,5 балла — это почти новая машина.
Лучший выбор:
Toyota RAV4 — универсален
Toyota Highlander — для семьи и дальних поездок
Mazda CX-5 — стиль и удовольствие от вождения
Pajero Sport / Fortuner — для бездорожья
Forester — надёжный партнёр в суровых условиях
Что важно:
Проверяйте историю авто: сервисы типа "Автотека" помогут выявить подвохи.
Убедитесь, что в вашем городе есть сервис и запчасти.
Не гонитесь за дешевизной — экономия может обернуться дорогим ремонтом.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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