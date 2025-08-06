Авто, которое не теряет в цене 10 лет: эти кроссоверы дешевеют медленнее всех

Японские кроссоверы выгодно перепродавать даже через 10 лет

4:20 Your browser does not support the audio element. Авто

На авторынке сегодня действуют простые законы: если ты ошибся с выбором машины — потеряешь деньги. Особенно в России, где новые автомобили становятся роскошью, а подержанные — почти финансовым активом. Но есть исключения. Это японские кроссоверы и внедорожники, которые не просто ездят годами, но и не спешат терять свою цену. Рассказываем, какие модели сохраняют ценность даже через 10 лет, и почему именно они заслуживают вашего внимания.

Фото: www.toyota.com is licensed under public domain Toyota RAV4

Лидеры после 6 лет: кто теряет меньше всех

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), в 2025 году лучше всех держит цену… Toyota RAV4. За 6 лет он теряет лишь 30,8% стоимости, то есть сохраняет внушительные 69,2%. Переводим на человеческий язык: купили за 3 млн — через 6 лет продали за 2. Разве не мечта?

На втором месте — Toyota Highlander, почти с тем же результатом: 68,1% остаточной стоимости. У него больше салон, солидный облик и всё те же достоинства — надёжность, выносливость, ликвидность.

Замыкает тройку Mazda CX-5 (62,9%) — чуть менее легендарная, но стильная, манёвренная и комфортная. Она идеально подойдёт тем, кто ценит и драйв, и визуальный стиль.

Также в топ вошли:

Toyota Fortuner — 60,3%

Mitsubishi Pajero Sport — 58,4%

Subaru Forester — 50,2%

Через 10 лет: кто не сдал позиции

Прошло десятилетие — но и тут японцы не сдаются. Toyota Highlander снова на вершине: 49,8% остаточной стоимости. Почти половина цены спустя 10 лет — отличное вложение.

Следом идут:

Toyota RAV4 — 49,0%

Mazda CX-5 — 43,2%

Toyota Fortuner — 41,0%

Pajero Sport — 38,7%

Subaru Forester — 32,5%

Даже те, кто "в хвосте", смотрятся выигрышно на фоне европейцев или корейцев того же возраста. Это машины, на которых ездят долго — и с удовольствием.

Почему "японцы" почти не дешевеют

Потому что:

Они живут десятилетиями : по статистике Polk, 75% японских авто за 25 лет до сих пор на ходу.

Приспособлены к российским реалиям : морозы, ямы, бензин сомнительного качества — всё это им не страшно.

Любимы на вторичке : RAV4, Highlander и CX-5 легко продаются и не "висят" на сайтах месяцами.

Ремонт и запчасти — доступные. Особенно для популярных моделей, где всё можно найти на любом сервисе.

Реалии 2025 года: авто как вклад

Покупка машины сегодня — почти как ипотека. Новая стоит от 2,5 млн, а кредиты кусаются. Подержанные "японцы" стали настоящим спасением: вы катаетесь годы и теряете минимум.

А с учётом ограничений на ввоз машин с моторами свыше 1,9 литра, введённых в 2022 году, спрос на надёжные авто с пробегом вырос в разы. Многие заказывают их через японские аукционы, где оценка 4,5 балла — это почти новая машина.

Как выбрать и не ошибиться

Лучший выбор:

Toyota RAV4 — универсален

Toyota Highlander — для семьи и дальних поездок

Mazda CX-5 — стиль и удовольствие от вождения

Pajero Sport / Fortuner — для бездорожья

Forester — надёжный партнёр в суровых условиях

Что важно:

Проверяйте историю авто: сервисы типа "Автотека" помогут выявить подвохи.

Убедитесь, что в вашем городе есть сервис и запчасти.

Не гонитесь за дешевизной — экономия может обернуться дорогим ремонтом.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

