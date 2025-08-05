Этот автодом создан для России: ямы, грязь и бездорожье - больше не проблема

Автодом, с которым не страшны ямы, грязь и отсутствие цивилизации
Если вы мечтаете о настоящем автономном путешествии по российской глубинке, где заправки, гостиницы и асфальт встречаются нечасто, то этот кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter — то, что нужно.
Его разработала компания Exclusive Outfitters из Южной Калифорнии, и это не просто "дом на колёсах", а настоящая внедорожная станция для жизни и приключений.
Благодаря полноприводному шасси, увеличенному клиренсу, регулируемым амортизаторам и внедорожным шинам Nitto Grappler, этот автодом без труда справится с лесными тропами, каменистыми дорогами и раскисшими просёлками. Усиленный алюминиевый бампер, лебёдка Warn с тягой 5443 кг и покрытие кузова LineX обеспечивают надёжную защиту.
На крыше — солнечные панели, кондиционер, вентилятор, тент-маркиза и лестница для удобства. Сзади размещены запасное колесо и металлический ящик для хранения снаряжения.
Салон обшит чёрной кожей с ромбовидной прострочкой, а пространство организовано максимально практично:
Электросистема рассчитана на долгую автономную жизнь:
Кемпер оснащён 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 210 л. с., в паре с классической автоматической коробкой передач. Такой тандем обеспечивает не только хорошую тягу на бездорожье, но и надёжность в условиях дальних переездов.
Всё это делает кемпер идеальным не только для американских пустынь или канадских лесов, но и для путешествий по Уралу, Сибири, Алтаю или Карелии. Он способен стать надёжным спутником тем, кто ищет уединение, свободу движения и комфорт, не завися от гостиниц или инфраструктуры.
Если вы мечтаете оставить городской шум позади и отправиться туда, где нет связи, но есть тишина и звёзды, — этот автодом готов стать вашим мобильным убежищем. Всё, что нужно, — выбрать направление.
Автодо́м (также ке́мпер, автода́ча, карава́н, дом на колёсах) — автомобильный прицеп или автомобиль с жилым помещением в фургоне, используется в качестве постоянного или временного жилья во время путешествий и отдыха, командировок и т. д.
Mercedes-Benz Sprinter — семейство люксовых малотоннажных автомобилей компании Mercedes-Benz.
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