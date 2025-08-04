Мигалка на каждом капоте: что делать, если все спецмашины включили сирену одновременно

ГИБДД: приоритет между спецмашинами на перекрёстке не установлен

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Представьте себе ситуацию: на равнозначном перекрёстке оказываются сразу четыре автомобиля со спецсигналами — пожарная машина, автомобиль ДПС, скорая помощь и служебная машина с мигалкой. У всех включены проблесковые маячки и звуковые сигналы, все спешат на вызов. Кто имеет право проехать первым?

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

На первый взгляд, такой сценарий кажется маловероятным, но он регулярно обсуждается в профессиональной среде и на водительских форумах. Особенно остро встаёт вопрос: есть ли в ПДД чёткий ответ?

Что говорят правила?

На равнозначных перекрёстках водители должны руководствоваться правилом "помехи справа", то есть уступать тем, кто приближается справа. Однако это правило неприменимо, если у всех машин включены проблесковые маячки и звуковые сигналы. Спецтранспорт с такими признаками имеет одинаковый приоритет — а значит, ПДД не дают прямого ответа.

В действующей редакции ПДД не прописан порядок проезда для нескольких спецмашин одновременно. Более того, как официально заявляют представители ГИБДД, такая ситуация "в реальной жизни невозможна", поскольку на практике спецмашины не появляются на перекрёстке одновременно, а движение регулируется вручную или удалённо.

Популярные неофициальные версии

Тем не менее, водители и даже инструкторы автошкол выдвигают несколько неофициальных версий:

Версия 1: по порядку экстренных служб. Сначала едет пожарная, затем ДПС, потом скорая и в конце — служебная машина. Основано на порядке телефонов (01, 02, 03), но он устарел, и такая логика не имеет юридической силы.

Версия 2: по радиосвязи. Водители связываются через рации, уточняют обстановку и договариваются, кто проедет первым. Это наиболее реалистичный и практичный сценарий.

Версия 3: регулировка ДПС. Сотрудник ГИБДД временно берёт на себя функцию регулировщика, останавливает остальных и даёт дорогу нужной машине. В этом случае автомобиль ДПС проезжает последним.

Как происходит в реальности

По опыту действующих сотрудников ГИБДД, при приближении правительственного или VIP-транспорта с мигалками ДПС перекрывает движение для остальных участников.

В этой ситуации приоритет выглядит так:

Служебная (государственная) машина с мигалкой Скорая помощь Пожарная служба ДПС

Такой порядок связан не с юридическими формулировками, а с практикой сопровождения и координацией между службами. Важно отметить, что все подобные действия осуществляются по взаимной договорённости, часто — заранее, ещё до прибытия на перекрёсток.

Что делать водителю?

Если вы видите, как спецмашины приближаются к перекрёстку — уступите всем. Не пытайтесь предугадать приоритет и не создавайте помех. Даже если одна из машин стоит, она может начать движение внезапно — и вы можете нарушить закон, пусть и неумышленно.

Приоритета между спецмашинами де-факто не существует, и в подобной ситуации всё решается взаимной координацией, здравым смыслом и профессионализмом водителей. А вам, как обычному участнику движения, главное — не мешать.

Уточнения

Перекрёсток — пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, «территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части».

