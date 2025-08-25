Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
500 тысяч пробега, но надёжность на высоте: выбираем лучшие автомобили для новичков по бюджетной цене

Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
При бюджете в 300 тысяч рублей приходится искать автомобили с солидным пробегом и, возможно, некоторыми техническими или юридическими проблемами. Однако за эти деньги можно найти надежные машины, которые идеально подойдут для обучения вождению, а также для тех, кто хочет начать свой автопуть без большого риска.

Renault Logan — простота и надежность

Цена

  • Около 300 000 рублей за первый поколение.

Преимущества

  • Очень простой и неприхотливый автомобиль.
  • Легко ремонтируется и обслуживается, что делает его идеальным выбором для новичков.
  • Недорогие запчасти и доступная стоимость обслуживания.
  • В эксплуатации автомобиль вполне надежен, даже с большим пробегом.

Что не нравится: отсутствие комфорта и оснащения, а также устаревший внешний вид.

Chevrolet Aveo — простой и доступный вариант с АКПП

Цена

  • 300 000 рублей, возможно найти модели с автоматической коробкой передач.

Преимущества

  • Подходит для начинающих водителей, поскольку достаточно прост и ненавязчив.
  • Встречаются автомобили в хорошем состоянии, даже с автоматической трансмиссией.
  • Ремонтопригодность и низкая стоимость обслуживания.

Что не нравится: проблемы с кузовом, часто встречается коррозия, особенно на старых моделях.

Ford Fusion — немного больше оснащения

Цена

  • 300 000 рублей за первое поколение в дорестайлинговом кузове.

Преимущества

  • Интереснее по оснащению и характеристикам, чем более базовые модели.
  • Компактный городской автомобиль, который будет хорош для новичков.

Что не нравится: проблемы с кузовом, особенно с коррозией. Ожидайте затраты на ремонт.

Peugeot 206 — Компактный и экономичный

Цена

  • 300 000 рублей за модели 2007-2008 годов выпуска.

Преимущества

  • Экономичный, компактный и достаточно неприхотливый автомобиль.
  • Отличается стильным дизайном и узнаваемостью.
  • Легко обслуживается, запчасти доступны и недороги.
  • Идеален для начинающих водителей благодаря хорошей маневренности и компактным размерам.

Что не нравится: технические проблемы могут возникнуть на старых моделях, и кузов склонен к коррозии.

Daewoo Nexia — надежность на каждый день

Цена

  • 300 000 рублей за модели 2010-2012 годов.

Преимущества

  • Надежные и ресурсные агрегаты.
  • Минимальные затраты на обслуживание.
  • Простота и отсутствие сложных технологий.

Что не нравится: простой и не самый привлекательный внешний вид, минимальное оснащение.

Для новичков, которым не нужно тратить большие деньги на машину, но важно получить надежное транспортное средство, эти автомобили — отличные варианты. Несмотря на возраст, все они остаются актуальными для начинающих водителей благодаря своей простоте, надежности и доступной цене.

