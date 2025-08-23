Вездеход с плавниками вместо колёс: как российская техника переворачивает правила путешествий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:30
Авто

В августе 2025 года в Москве будет представлен уникальный гусеничный вездеход Terranica Expedition, созданный российской компанией Global Terranica в сотрудничестве с ателье Cardi. Этот многофункциональный транспорт может передвигаться по самым сложным маршрутам, включая водные преграды, что делает его идеальным выбором для экспедиций и профессиональных путешественников.

Вездеход на гусеничном ходу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вездеход на гусеничном ходу

Гибридная сила и дальность хода

Terranica Expedition — это гибридный вездеход, совмещающий в себе передовые технологии. Вот что отличает его от других автомобилей:

  • Электрические тяговые моторы мощностью по 40 кВт каждый, с возможностью кратковременного удвоения мощности.
  • Энергия поступает от дизель-генератора и аккумуляторов, что позволяет машине преодолевать расстояния до 1000 км на одной заправке.
  • Максимальная скорость по пересеченной местности — 40 км/ч, на твердых покрытиях — до 60 км/ч.

Идеален для длительных экспедиций

Для долгих путешествий и проживания в условиях дикой природы вездеход предлагает:

  • Просторный салон, который можно легко преобразовать в спальное место для трех человек.
  • Многочисленные системы хранения, которые позволят разместить все необходимое снаряжение и личные вещи, не снижая комфорта.

Гибкость и универсальность

Салон вездехода продуман до мелочей для того, чтобы его можно было быстро перенастроить под разные задачи:

  • Это идеальный выбор не только для перевозки оборудования, но и для комфортного отдыха в путешествиях.
  • Конфигурация пространства позволяет адаптировать машину для любых нужд экспедиции.

Целевая аудитория и будущее производство

Производитель ориентируется на профессиональных путешественников и экспедиционные команды. В ближайшее время планируется выпускать до 30 единиц Terranica Expedition в год, что сделает его доступным для тех, кто нуждается в надежном транспорте для экстремальных условий.

Terranica Expedition - это не просто вездеход, а целый концепт гибридного транспорта, который можно использовать для преодоления любых трудностей. С такими характеристиками и функциональностью, он станет незаменимым спутником для тех, кто готов исследовать самые удаленные уголки планеты, будь то пересеченная местность или водные преграды.

Уточнения

Вездеход — наземное транспортное средство высокой проходимости для передвижения по пересечённой местности и в условиях отсутствия дорог.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
