Вездеход с плавниками вместо колёс: как российская техника переворачивает правила путешествий

В августе 2025 года в Москве будет представлен уникальный гусеничный вездеход Terranica Expedition, созданный российской компанией Global Terranica в сотрудничестве с ателье Cardi. Этот многофункциональный транспорт может передвигаться по самым сложным маршрутам, включая водные преграды, что делает его идеальным выбором для экспедиций и профессиональных путешественников.
Terranica Expedition — это гибридный вездеход, совмещающий в себе передовые технологии. Вот что отличает его от других автомобилей:
Для долгих путешествий и проживания в условиях дикой природы вездеход предлагает:
Салон вездехода продуман до мелочей для того, чтобы его можно было быстро перенастроить под разные задачи:
Производитель ориентируется на профессиональных путешественников и экспедиционные команды. В ближайшее время планируется выпускать до 30 единиц Terranica Expedition в год, что сделает его доступным для тех, кто нуждается в надежном транспорте для экстремальных условий.
Terranica Expedition - это не просто вездеход, а целый концепт гибридного транспорта, который можно использовать для преодоления любых трудностей. С такими характеристиками и функциональностью, он станет незаменимым спутником для тех, кто готов исследовать самые удаленные уголки планеты, будь то пересеченная местность или водные преграды.
Вездеход — наземное транспортное средство высокой проходимости для передвижения по пересечённой местности и в условиях отсутствия дорог.
