Готовы к сюрпризам на дороге? Эти 6 функций сделают видеорегистратор вашей главной страховкой

Для качественной записи видеорегистратор должен иметь 2K или 4K разрешение и GPS

Выбор видеорегистратора для автомобиля может быть настоящим испытанием. От дешевых до дорогих моделей — на полках можно найти массу вариантов. Однако не все устройства обеспечивают качественную работу, когда это действительно нужно. Чтобы избежать покупки ненадежной модели, журналисты издания Interia советуют обращать внимание на несколько ключевых характеристик.

Разрешение: минимум Full HD, лучше 2K или 4K

Самое важное — это разрешение записи. Минимальное значение, которое стоит искать в модели, это Full HD. Однако, для лучшего качества, стоит остановить выбор на моделях с разрешением 2K или 4K. В случае ДТП важно, чтобы на видео были видны детали — такие как номера автомобилей. Иначе доказательства могут стать бесполезными, даже если у вас есть видеозапись.

Светосила объектива и ночная съемка

Особенно важен объектив с хорошей светосилой (f/1.8 и меньше). При недостаточной освещенности, например, ночью, изображения на видео могут стать размытыми. Также следует искать модели с WDR (Wide Dynamic Range) или HDR (High Dynamic Range). Эти технологии позволяют делать снимки в условиях сложного освещения, улучшая видимость в темное время суток. Без них детали, как например свет фар, могут быть неразличимы.

Угол обзора: от 140° до 170°

Важно, чтобы угол обзора видеорегистратора был достаточно широким. 90° — это слишком узкий угол, который зафиксирует лишь небольшой участок дороги. При столкновении сбоку камера может не запечатлеть важные моменты. Рекомендуемый угол обзора — не менее 140°, а лучше 170°. Это обеспечит более полный обзор, включая соседние полосы и перекрестки.

Циклическая запись

Очень полезная функция — циклическая запись. Она позволяет видеорегистратору автоматически перезаписывать старые файлы, когда карта памяти заполняется. Если эта функция отсутствует, устройство просто остановится после заполнения памяти, и вы не заметите, что камера перестала работать. Поэтому не забудьте проверить, чтобы эта функция была у вашего устройства.

G-сенсор и режим парковки

G-сенсор — это датчик, который фиксирует сильные удары и блокирует запись, чтобы она не была удалена. Важно, чтобы чувствительность этого датчика была регулируемой. Если она слишком высокая, он будет срабатывать при малейших выбоинах, если слишком низкая — может не сработать в случае реального столкновения. Также полезен режим парковки: если машину царапают или в нее врезаются, видеорегистратор автоматически начинает записывать. Модели с функцией автоматического включения и выключения могут стать отличным выбором, однако стоит убедиться, что они не разрядят аккумулятор автомобиля, отключаясь при низком напряжении.

GPS для фиксации места и времени

GPS-метки помогут записать место, скорость и время происшествия. Эти данные могут быть решающими в судебных разбирательствах, так как они подтвердят факт происшествия и предоставят важную информацию для разбирательств.

Чтобы видеорегистратор стал вашим надежным помощником на дороге, важно выбирать модель с хорошим качеством съемки, широким углом обзора и современными функциями. Не забывайте о циклической записи, регулировке чувствительности G-сенсора и GPS-фиксации — эти особенности обеспечат вам максимальную защиту в случае ДТП.

