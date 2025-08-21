Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года

Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года

4:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Сегмент доступных автомобилей в России продолжает изменяться, но отечественные авто всё ещё занимают лидирующие позиции по цене. Эксперты портала "Автоновости дня" составили рейтинг самых бюджетных машин на российском рынке, учитывая новые условия и растущий интерес к китайским брендам. Вот самые доступные авто августа 2025 года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Lada Granta на дороге

Lada Granta — от 750 000 рублей

Lada Granta, как и в прошлом году, занимает первое место среди бюджетных автомобилей в России. Стоимость этой модели начинается от 750 тысяч рублей. Несмотря на минимальный набор опций и отсутствие кондиционера, она остаётся востребованной за счет своей доступности и надежности.

Lada Niva Legend — от 1 050 000 рублей

На второй строчке — трехдверная Lada Niva Legend. Ее стоимость начинается с 1,05 миллиона рублей. Это идеальный вариант для тех, кто ищет сочетание проходимости, простоты конструкции и относительной надежности, особенно в условиях российских дорог.

Lada Iskra — от 1 250 000 рублей

Новинка от "АвтоВАЗа", Lada Iskra, стартует от 1,25 миллиона рублей. Это промежуточная модель между Lada Granta и Lada Vesta, предлагающая интересное сочетание качества и доступности.

Lada Niva Travel — от 1 310 000 рублей

Lada Niva Travel стоит от 1,31 миллиона рублей. Эта модель предлагает улучшенные характеристики по сравнению с Niva Legend и представляет собой хороший вариант для любителей внедорожников с хорошими эксплуатационными качествами.

BAIC U5 Plus — от 1 390 000 рублей

Китайский седан BAIC U5 Plus замыкает пятерку с ценой от 1,39 миллиона рублей. Это один из лучших китайских автомобилей в своем сегменте с хорошими характеристиками и доступной ценой.

Lada Vesta — от 1 460 000 рублей

Lada Vesta, ещё один популярный российский автомобиль, стоит от 1,46 миллиона рублей. Это отличный выбор для тех, кто хочет получить доступный и достаточно комфортный автомобиль с хорошей комплектацией.

Livan X3 Pro — от 1 480 000 рублей

Этот китайский кроссовер предлагает интересную альтернативу традиционным моделям на российском рынке. Стоимость начинается от 1,48 миллиона рублей, что делает его конкурентоспособным выбором.

Changan Alsvin — от 1 500 000 рублей

Changan Alsvin, с ценой от 1,5 миллиона рублей, представляет собой хороший бюджетный седан с хорошей экономичностью и неплохими характеристиками для своей цены.

УАЗ Хантер — от 1 510 000 рублей

УАЗ Хантер, стартующий от 1,51 миллиона рублей, — это легендарный внедорожник, который предлагает отличную проходимость и надёжность, что делает его популярным в условиях российских дорог.

Lada Largus — от 1 660 000 рублей

Закрывает десятку самых дешевых автомобилей Lada Largus с ценой от 1,66 миллиона рублей. Этот универсал идеален для семейных поездок и перевозок, благодаря большому объему салона и высокой грузоподъемности.

Российские автомобили продолжают доминировать на рынке по цене и доступности, при этом китайские бренды уверенно входят в топ с конкурентоспособными предложениями. Выбор среди бюджетных машин в России становится всё более разнообразным, и каждый покупатель может найти оптимальный вариант для своих нужд.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

