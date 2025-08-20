Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда пробег не шутка: сколько можно ездить на старой машине, прежде чем она начнёт вас подводить

Автомобили с пробегом более 500 тыс. км становятся опасными для эксплуатации
3:57
Авто

С каждым километром пробега автомобиль теряет свою прежнюю надёжность. Это важная информация для тех, кто покупает или продолжает эксплуатировать машины с большим пробегом. Эксперт в области автомобильного обслуживания поделился множеством интересных данных о том, когда лучше попрощаться с автомобилем, чтобы не подвергать свою безопасность риску.

приборная панель автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель автомобиля

Пробег 250 000 км: когда двигатель начинает сдавать позиции

  • После 250 тысяч километров на одометре двигателя наступает важный момент: износ начинает сказываться. Несмотря на регулярное обслуживание, двигателю в таких машинах становится всё тяжелее работать на прежних оборотах. Проблемы с компрессией, неэффективное смазывание и перегрев становятся всё более вероятными.

150 000 км: износ коробки передач

  • 150 000 км — это тот момент, когда коробка передач может начать "сдавать". Шумы, скрипы и трудности при переключении скоростей — признаки того, что коробке нужно серьёзное внимание. Проблемы с коробкой передач — одна из самых дорогих для устранения неисправностей, и чем дольше их игнорировать, тем больше денег потребуется на восстановление.

Как увеличить ресурс автомобиля

  • Существуют способы продлить срок службы автомобиля, но они не сделают чудо. Регулярное техническое обслуживание, замена расходников и проверка системы охлаждения помогут увеличить ресурс узлов, но даже при таком подходе автомобиль не сможет работать, как новый. Ожидать ещё 75% ресурса — максимум, который можно получить.

Когда пробег достигает 500 000 км

  • На пробеге 500 000 км эксплуатации автомобиля его состояние может стать непредсказуемым. Множество узлов начинают выходить из строя, а каждое новое исправление только отсрочит неизбежное. Применение дорогих запчастей и частые визиты в сервис — всё это не спасает, так как автомобиль уже фактически превращается в "старого друга", который перестаёт справляться со своими задачами.

Реальная ситуация на рынке автомобилей с большим пробегом

  • Сегодня автомобили с пробегом 200-300 тысяч км уже не редкость. Это стало возможным благодаря улучшениям в производстве и качеству сборки современных автомобилей. В прошлом такая машина вряд ли заинтересовала бы покупателя, но теперь они часто встречаются на вторичном рынке. Однако не стоит забывать, что такие автомобили требуют более частого обслуживания, а проблемы с ходовой частью и трансмиссией могут внезапно появиться даже в на первый взгляд идеально ухоженных машинах.

Проблемы, которые могут возникнуть после 300 000 км

  • Когда ваш автомобиль достигает 300 000 км, необходимо обращать внимание на такие элементы, как подвеска, тормоза, системы охлаждения и другие важные компоненты. Даже если внешне автомобиль выглядит безупречно, внутренний износ может быть значительным. Здесь важен частый контроль и диагностика, иначе вы рискуете попасть в неприятную ситуацию, когда неисправности проявятся в самый неподходящий момент.

Почему не стоит рисковать

Автомобиль с пробегом более 500 000 км становится не только экономически нецелесообразным, но и потенциально опасным. Использование такой машины, даже при хорошем обслуживании, может привести к незапланированным поломкам и аварийным ситуациям. Важно помнить, что износ деталей автомобиля напрямую влияет на безопасность, и дешевле будет расстаться с машиной раньше, чем столкнуться с серьёзной проблемой на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
