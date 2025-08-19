От героев до призраков: как Черноусово стало местом, где ржавеют и умирают легенды советского автопрома

В Черноусово Тульской области открыт музей автомобилей с уникальными экспонатами

Черноусово в Тульской области - это место, которое может быть не на слуху у большинства, но для автолюбителей оно несомненно имеет особое значение. Здесь находится уникальный музей, который по праву можно назвать "хосписом для автомобилей". В этом месте собраны старые и забытые машины, которые, несмотря на долгие годы запустения, продолжают сохранять частичку былой славы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Советский ретро-автомобиль

Коллекционер с бензином в крови

Михаил Юрьевич Красинец был тем, кто превратил это место в автомобильный музей. С самого детства он был поглощён автомобилями, и это увлечение не покидало его всю жизнь. После окончания автодорожного техникума и службы в армии, Михаил устроился работать на АЗЛК, а затем стал собирателем. В начале 90-х, когда старые автомобили стоили совсем недорого, он начал коллекционировать автомобили, среди которых особенно выделялись Москвичи.

Михаил и его жена Марина решили изменить свою жизнь и переехать в глухую деревушку Черноусово в 1996 году, где они продолжили собирать редкие машины. Вскоре на территории их дома появилось целое автомобильное кладбище — место, которое сегодня известно как музей.

Музей или кладбище

К этому месту подходили с разными оценками. Кто-то называл коллекцию музеем, а кто-то — "кладбищем" умирающих автомобилей. Это не без оснований: автомобили стояли под открытым небом, подвергаясь разрушительному воздействию времени и природы. Музей Михаила Красинца был скорее местом, где старые автомобили ждут своей последней участи, чем полностью восстановленным объектом. Реставрация или поддержание коллекции на достойном уровне становились невозможными из-за недостатка средств и помощи.

Однако сам Михаил продолжал верить, что в его коллекции есть что-то уникальное, и что он спасал эти автомобили от переплавки. В этом смысле Черноусово — это своего рода хоспис для автомобилей, где старые машины, уже потерявшие былую славу, обретают покой и умирают, но при этом сохраняются как памятники прошлого.

Дорога в Черноусово

Дорога в Черноусово — это путешествие через труднодоступные участки. Оттуда до музея нужно проехать по сложной грунтовке, что делает этот путь настоящим испытанием для автомобиля. Тем не менее, трудности на пути не отпугивают тех, кто хочет увидеть уникальную коллекцию автомобилей своими глазами. Примечательно, что музей до сих пор открыт для посетителей, и на некоторых из старых автомобилей можно увидеть информационные стенды, сообщающие о музейной экспозиции.

Коллекция старых автомобилей

Музей включает в себя не только Москвичи. На поле можно увидеть автомобили разных советских марок, таких как ГАЗ, Запорожец, ВАЗ и другие. Там стоят старые модели, которые в своё время были востребованы на внешних рынках, а также несколько зарубежных экземпляров, таких как Opel Super 6 и Ford Taunus.

Особое место в коллекции занимают автомобили, такие как ГАЗ-51 и ГАЗ-66, которые служили в советских сельских хозяйствах и армии. Эти машины были настоящими тружениками, но со временем превратились в символы ушедшей эпохи.

Прототипы и редкие экспонаты

Среди экспонатов есть несколько уникальных и редких автомобилей, например, Москвич-415, который так и не стал серийным, и пикап-эвакуатор "Боливар". Это был уникальный автомобиль, изготовленный на базе Москвича 2140 и использовавшийся для эвакуации гоночных автомобилей в Советском Союзе. Также в коллекции имеется прототип МЗМА 3-5-5, который был разработан как возможная замена Москвича 412, но в конце концов так и не был выпущен в серию.

Судьба коллекции после смерти Михаила

После смерти Михаила Красинца в 2021 году музей оказался в трудном положении. Марина Алексеевна, вдова коллекционера, стала единственным владельцем коллекции, и ей приходится сталкиваться с огромным количеством проблем. Не имея достаточных средств и помощи, она не в силах привести коллекцию в порядок. Многочисленные руины и ржавые машины стоят, окружённые природой, в ожидании своей судьбы.

Однако даже в этом состоянии коллекция остаётся памятником увлечению и страсти Михаила Красинца, который посвятил всю свою жизнь автомобилям. Несмотря на проблемы с финансами и состоянием экспонатов, Черноусово по-прежнему остаётся местом, где история советского автопрома оживает в виде ржавых и ветхих, но ценных экспонатов.

В заключение, музей в Черноусово — это не просто кладбище старых машин, а живой памятник истории, где автомобили продолжают свою жизнь даже в таком запущенном состоянии. Михаил Красинец, несмотря на трудности, был уверен, что спасает важные части исторического наследия, и, возможно, его коллекция будет сохранена для будущих поколений, чтобы напомнить о значении автомобилей в жизни людей.

Уточнения

Черноусово — село в Чернском районе Тульской области.



