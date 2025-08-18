Заправляйтесь реже: 10 автомобилей, которые напомнят вам, что экономить — это легко

Ниссан Роуг и другие: автоэксперты назвали 10 лучших экономичных автомобилей

3:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Экономия топлива — важный критерий при выборе нового автомобиля. Модели с низким расходом топлива позволяют значительно сэкономить деньги на заправках, а также реже посещать станции. Эксперты выделили 10 лучших недорогих автомобилей с отличной экономичностью, которые будут востребованы в 2025 году. Эти автомобили подходят для различных типов водителей и различных нужд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Nissan Rogue на дороге

Honda Civic

Honda Civic — это давно зарекомендовавшая себя модель с отличной экономией топлива и хорошей управляемостью. С небольшим двигателем, он предлагает потрясающее сочетание комфорта, стиля и низких эксплуатационных затрат.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra привлекает покупателей своим элегантным дизайном и отличной топливной экономичностью. Модель предлагает привлекательную цену, широкий выбор комплектаций и технологичных опций.

Toyota Corolla

Toyota Corolla — это синоним надёжности. Экономичный двигатель и хорошо сбалансированная подвеска делают этот автомобиль отличным выбором для тех, кто ищет надёжность по доступной цене.

Nissan Versa

Nissan Versa — один из самых доступных автомобилей на рынке, предлагающий низкий расход топлива и хорошую практичность для повседневных поездок. Это идеальный выбор для городского трафика.

Kia K4

Kia K4 — стильный и экономичный седан с просторным салоном и отличным расходом топлива. Он сочетает в себе практичность, комфорт и современные технологии по разумной цене.

Nissan Sentra

Nissan Sentra выделяется своей экономичностью, надежностью и простотой в обслуживании. Эта модель сэкономит вам деньги на топливе и сделает каждую поездку комфортной и приятной.

Nissan Kicks Play

Nissan Kicks Play — это компактный кроссовер, который не жертвует экономией ради дизайна. С передним приводом и низким расходом топлива, это идеальный выбор для тех, кто ищет городской внедорожник.

Acura Integra

Acura Integra сочетает в себе спортивный характер и экономичный двигатель. Это отличный выбор для тех, кто ищет автомобиль с отличной динамикой и не готов переплачивать за топливо.

Nissan Rogue

Nissan Rogue — кроссовер, который сочетает в себе экономию топлива и практичность. Несмотря на передний привод и небольшой двигатель, он предлагает достаточно мощности для повседневных задач.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta — это европейский седан с отличным сочетанием экономичности и комфорта. Он предлагает высокий уровень сборки и большое количество стандартных функций, при этом его расход топлива остаётся на низком уровне.

Эти 10 моделей 2025 года предлагают отличные возможности для экономии топлива и средств, не теряя в комфорте и функциональности. Каждая из них подходит для определённых типов водителей, от тех, кто ищет компактный городской автомобиль, до тех, кто предпочитает кроссоверы и седаны. Выбор зависит от ваших предпочтений и потребностей, но все эти автомобили обеспечат вам экономию на заправках и долговечность эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

