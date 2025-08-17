Не убейте автомобиль на старте: 11 фатальных ошибок, которые могут поставить крест на долговечности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Правильное обслуживание автомобиля — это залог его долгой и надёжной работы. Однако из-за незнания или халатности многие автовладельцы совершают ошибки, которые могут привести к ускоренному износу, поломкам и увеличению расходов на обслуживание. Давайте рассмотрим 11 главных ошибок, которые часто делают водители и как их избежать.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Пропуск замены масла

  • Моторное масло — это не просто жидкость для смазки, но и средство для охлаждения и очистки движущихся частей двигателя. Пропуск замены масла может привести к накоплению отложений, что ускоряет износ двигателя. Лучше следовать рекомендациям производителя по замене масла (каждые 10 000-30 000 км), чтобы избежать серьёзных повреждений.

Игнорирование проверки уровня жидкостей

  • Тормозная жидкость, охлаждающая жидкость, жидкость для стеклоомывателя и масло — все эти жидкости нуждаются в регулярной проверке. Недостаток жидкости может вызвать перегрев, потерю тормозной способности или другие серьёзные проблемы. Не забывайте проверять их уровень каждый месяц.

Постоянная езда с почти пустым баком

  • Заправлять автомобиль на последних каплях топлива не стоит. Это может привести к попаданию загрязнений в систему впрыска и повреждению топливного насоса. Чтобы избежать этих проблем, держите уровень топлива хотя бы на четверти бака.

Пренебрежение давлением в шинах

  • Низкое давление в шинах увеличивает расход топлива и ухудшает сцепление с дорогой. Чрезмерно высокое давление снижает комфорт и ухудшает торможение. Ежемесячная проверка давления и осмотр состояния шин помогут избежать проблем.

Несвоевременная замена фильтров

  • Фильтры (воздушный, топливный, масляный и салонный) играют ключевую роль в работе автомобиля. Засорённые фильтры могут привести к избыточному расходу топлива и поломке отдельных частей. Не забывайте регулярно менять фильтры в зависимости от пробега.

Мойка двигателя с использованием мойки высокого давления

  • Использование струи высокого давления для мытья двигателя может привести к повреждению электрических компонентов и разъёмов. Вместо этого лучше использовать мягкие щётки и специальные чистящие средства для безопасной очистки двигателя.

Установка несезонных шин

  • Использование летних шин зимой или зимних летом приводит к ухудшению управляемости, увеличению тормозного пути и ускоренному износу шин. Следите за сезонной заменой шин и выбирайте те, которые подходят для текущих погодных условий.

Пренебрежение ремнем ГРМ

  • Ремень ГРМ синхронизирует работу клапанов и поршней, и его поломка может привести к серьёзным повреждениям двигателя. Убедитесь, что заменяете ремень в указанные интервалы (от 60 000 до 160 000 км), чтобы избежать дорогих ремонтов.

Использование неправильного топлива или сомнительных присадок

  • Заправка автомобиля неправильным топливом может привести к его поломке. Убедитесь, что используете рекомендованное топливо и избегайте использования сомнительных присадок, которые могут загрязнять двигатель.

Отсрочка профилактического обслуживания

  • Отсрочка таких операций, как замена тормозной жидкости, масла в коробке передач или аккумулятора, может привести к более серьёзным повреждениям. Регулярное профилактическое обслуживание позволяет предотвратить дорогостоящие поломки и улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля.

Мойка кузова на солнце или неподходящими средствами

  • Мытьё автомобиля под прямыми солнечными лучами или использование неподобающих моющих средств может повредить лакокрасочное покрытие. Чтобы избежать этого, мойте машину в тени и используйте только pH-нейтральные автомобильные шампуни и специальные принадлежности.

Соблюдение регулярного технического обслуживания и избегание распространённых ошибок поможет значительно продлить срок службы автомобиля и снизить затраты на его обслуживание. Правильный уход за автомобилем — это залог его надёжности и безопасности на дороге!

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
