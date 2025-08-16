Электрический герой: как водитель превратил свой Ford Mustang в марафонца на колесах

Владелец Ford Mustang Mach-E проехал 403 000 км на оригинальном аккумуляторе

Владелец электромобиля Ford Mustang Mach-E Premium Дэвид Бленкл, стал живым примером того, что электромобили могут выдерживать длительную эксплуатацию, если соблюдать правильный уход за аккумулятором. За последние три года Бленкл преодолел на своем автомобиле невероятные 250 000 миль (403 000 км), что опровергает популярное мнение о том, что электромобили не могут выдержать долгосрочные нагрузки так же эффективно, как автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Рекордный пробег и ежедневная эксплуатация

Дэвид Бленкл, владелец автомастерской в Санта-Крузе, Калифорния, ежедневно тратит до 12 часов на свой Ford Mustang Mach-E. Его автомобиль используется не только для личных нужд, но и для платных транспортных услуг, а также для бесплатных поездок ветеранам и их семьям на различные мероприятия. Несмотря на интенсивную эксплуатацию, его электромобиль продолжает работать без серьёзных проблем, что свидетельствует о долговечности и надёжности модели.

Секрет долгого срока службы аккумулятора

Основной причиной отличной работы автомобиля является правильный уход за аккумулятором. Бленкл использует несколько практик, которые значительно увеличивают срок службы батареи:

Ограничение зарядки до 90% : это простое, но эффективное правило помогает продлить жизнь аккумулятора. Многие производители электромобилей рекомендуют не заряжать батарею до 100% на постоянной основе, поскольку полная зарядка может ускорить деградацию аккумулятора.

: это простое, но эффективное правило помогает продлить жизнь аккумулятора. Многие производители электромобилей рекомендуют не заряжать батарею до 100% на постоянной основе, поскольку полная зарядка может ускорить деградацию аккумулятора. Использование ночной зарядки : бленкл подключает свой автомобиль к домашней розетке по ночам, что позволяет ему использовать более низкие тарифы на электроэнергию в непиковые часы. Это не только экономит деньги, но и помогает поддерживать стабильную зарядку в долгосрочной перспективе.

: бленкл подключает свой автомобиль к домашней розетке по ночам, что позволяет ему использовать более низкие тарифы на электроэнергию в непиковые часы. Это не только экономит деньги, но и помогает поддерживать стабильную зарядку в долгосрочной перспективе. Быстрая зарядка в долгих поездках: в редких случаях, когда ему нужно больше заряда, он использует станции быстрой зарядки постоянного тока. Это позволяет поддерживать высокую мобильность без ущерба для аккумулятора.

Результаты и долгосрочная надёжность

Ford Mustang Mach-E оснащен аккумулятором, рассчитанным на не менее 10 лет эксплуатации. После 100 000 миль ( 160 000км ), согласно исследованиям Ford, аккумулятор сохраняет 90% своей первоначальной емкости. В случае с Бленклом его аккумулятор по-прежнему поддерживает впечатляющий запас хода — до 290 миль (467 км) на одной зарядке.

Влияние на рынок электромобилей

Пример Дэвида Бленкла демонстрирует, что с соблюдением простых рекомендаций и регулярным обслуживанием аккумулятор может служить гораздо дольше, чем обычно предполагается. Это открывает новые возможности для владельцев электромобилей и может повлиять на восприятие таких автомобилей, продлевая их срок службы и снижая беспокойства относительно их долговечности.

Как сохранить аккумулятор в отличном состоянии

Правильная зарядка и регулярное обслуживание аккумулятора — это ключевые моменты, которые могут значительно продлить срок службы электромобиля. Ограничение зарядки до 90% и использование экономных методов зарядки — простые, но важные шаги, которые помогут избежать проблем с аккумулятором и обеспечить надёжную работу вашего электромобиля на долгие годы.

