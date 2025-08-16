Электрический герой: как водитель превратил свой Ford Mustang в марафонца на колесах

Владелец электромобиля Ford Mustang Mach-E Premium Дэвид Бленкл, стал живым примером того, что электромобили могут выдерживать длительную эксплуатацию, если соблюдать правильный уход за аккумулятором. За последние три года Бленкл преодолел на своем автомобиле невероятные 250 000 миль (403 000 км), что опровергает популярное мнение о том, что электромобили не могут выдержать долгосрочные нагрузки так же эффективно, как автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
Дэвид Бленкл, владелец автомастерской в Санта-Крузе, Калифорния, ежедневно тратит до 12 часов на свой Ford Mustang Mach-E. Его автомобиль используется не только для личных нужд, но и для платных транспортных услуг, а также для бесплатных поездок ветеранам и их семьям на различные мероприятия. Несмотря на интенсивную эксплуатацию, его электромобиль продолжает работать без серьёзных проблем, что свидетельствует о долговечности и надёжности модели.
Основной причиной отличной работы автомобиля является правильный уход за аккумулятором. Бленкл использует несколько практик, которые значительно увеличивают срок службы батареи:
Ford Mustang Mach-E оснащен аккумулятором, рассчитанным на не менее 10 лет эксплуатации. После 100 000 миль ( 160 000км ), согласно исследованиям Ford, аккумулятор сохраняет 90% своей первоначальной емкости. В случае с Бленклом его аккумулятор по-прежнему поддерживает впечатляющий запас хода — до 290 миль (467 км) на одной зарядке.
Пример Дэвида Бленкла демонстрирует, что с соблюдением простых рекомендаций и регулярным обслуживанием аккумулятор может служить гораздо дольше, чем обычно предполагается. Это открывает новые возможности для владельцев электромобилей и может повлиять на восприятие таких автомобилей, продлевая их срок службы и снижая беспокойства относительно их долговечности.
Правильная зарядка и регулярное обслуживание аккумулятора — это ключевые моменты, которые могут значительно продлить срок службы электромобиля. Ограничение зарядки до 90% и использование экономных методов зарядки — простые, но важные шаги, которые помогут избежать проблем с аккумулятором и обеспечить надёжную работу вашего электромобиля на долгие годы.
Электромобиль - транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
