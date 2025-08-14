Dacia и Renault взяли штурмом Европу — почему ваш сосед уже выбрал Clio вместо старого Golf

Европейский авторынок продолжает меняться, и хотя наблюдается снижение продаж, Dacia Sandero устанавливает рекорды и продолжает занимать лидирующие позиции. По данным JATO Dynamics, мы можем увидеть интересную картину самых популярных автомобилей, а также тенденции в сегменте электрических и гибридных моделей.
Dacia Sandero вновь возглавляет список самых продаваемых автомобилей в Европе. За первые шесть месяцев 2025 года было продано 128 842 автомобиля, что на 11% меньше, чем в прошлом году, но этого оказалось достаточно для поддержания лидерства.
Преимущества: доступность, надежность и экономичность.
Renault Clio с результатом 122 489 автомобилей (+7%) занял второе место, продемонстрировав небольшой рост продаж в этом году.
Преимущества: компактные размеры, высокий уровень комфорта и доступная цена.
Peugeot 208 занял третье место с результатом 109 146 автомобилей (+2%). Несмотря на небольшие изменения, эта модель остается популярной среди европейских водителей.
Преимущества: динамика, стильный дизайн и экономия топлива.
На четвертом месте оказался Volkswagen T-Roc, с результатом 106 118 автомобилей (-5%). Этот кроссовер, несмотря на спад, продолжает оставаться в топе благодаря своей универсальности.
Преимущества: комфорт, проходимость и стиль.
Volkswagen Golf замкнул пятерку лидеров с 104 162 проданными автомобилями (-17%). Несмотря на снижение, модель продолжает пользоваться спросом благодаря своей надежности и известному качеству.
Преимущества: универсальность, долговечность и комфорт.
По итогам первого полугодия 2025 года продажи новых автомобилей в Европе составили 6 844 426 единиц, что на 0,3% меньше, чем в 2024 году. Однако рынок электрических автомобилей продолжает расти.
В июне 2025 года Tesla продолжила доминировать на рынке электрических автомобилей с 34 722 проданными единицами, хотя продажи снизились на 23%.
Первая половина 2025 года показала интересные тенденции на европейском авторынке. Dacia Sandero продолжает лидировать, в то время как электрические автомобили показывают значительный рост. Несмотря на падение продаж у некоторых моделей, такие бренды как Volkswagen и Tesla остаются на пьедестале благодаря их инновационным подходам и качеству.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
