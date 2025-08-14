Dacia и Renault взяли штурмом Европу — почему ваш сосед уже выбрал Clio вместо старого Golf

Dacia Sandero сохраняет лидерство на европейском рынке автомобилей в 2025 году

Европейский авторынок продолжает меняться, и хотя наблюдается снижение продаж, Dacia Sandero устанавливает рекорды и продолжает занимать лидирующие позиции. По данным JATO Dynamics, мы можем увидеть интересную картину самых популярных автомобилей, а также тенденции в сегменте электрических и гибридных моделей.

Dacia Sandero — лидер продаж, несмотря на спад

Dacia Sandero вновь возглавляет список самых продаваемых автомобилей в Европе. За первые шесть месяцев 2025 года было продано 128 842 автомобиля, что на 11% меньше, чем в прошлом году, но этого оказалось достаточно для поддержания лидерства.

Преимущества: доступность, надежность и экономичность.

Renault Clio — незначительный рост продаж

Renault Clio с результатом 122 489 автомобилей (+7%) занял второе место, продемонстрировав небольшой рост продаж в этом году.

Преимущества: компактные размеры, высокий уровень комфорта и доступная цена.

Peugeot 208 — Постоянный лидер среди малых автомобилей

Peugeot 208 занял третье место с результатом 109 146 автомобилей (+2%). Несмотря на небольшие изменения, эта модель остается популярной среди европейских водителей.

Преимущества: динамика, стильный дизайн и экономия топлива.

Volkswagen T-Roc — популярный кроссовер с небольшим спадом

На четвертом месте оказался Volkswagen T-Roc, с результатом 106 118 автомобилей (-5%). Этот кроссовер, несмотря на спад, продолжает оставаться в топе благодаря своей универсальности.

Преимущества: комфорт, проходимость и стиль.

Volkswagen Golf — продажи падают, но остаётся в топе

Volkswagen Golf замкнул пятерку лидеров с 104 162 проданными автомобилями (-17%). Несмотря на снижение, модель продолжает пользоваться спросом благодаря своей надежности и известному качеству.

Преимущества: универсальность, долговечность и комфорт.

Тренды в Европе: электрические и гибридные автомобили

По итогам первого полугодия 2025 года продажи новых автомобилей в Европе составили 6 844 426 единиц, что на 0,3% меньше, чем в 2024 году. Однако рынок электрических автомобилей продолжает расти.

Электрические автомобили (BEV): 1 193 397 единиц (+25%).

(BEV): 1 193 397 единиц (+25%). Подключаемые гибриды (PHEV): 119 351 единиц (+40%).

(PHEV): 119 351 единиц (+40%). Внедорожники: 708 956 единиц (+5,2%), что составляет 57% от общего объема рынка.

Электрические лидеры: Tesla в топе

В июне 2025 года Tesla продолжила доминировать на рынке электрических автомобилей с 34 722 проданными единицами, хотя продажи снизились на 23%.

Tesla Model Y : 23 821 единиц, сохранила лидерство среди электромобилей в Европе, несмотря на снижение продаж.

: 23 821 единиц, сохранила лидерство среди электромобилей в Европе, несмотря на снижение продаж. Tesla Model 3 : 10 849 единиц, продемонстрировав снижение на 48%.

: 10 849 единиц, продемонстрировав снижение на 48%. Skoda Elroq: 9 679 единиц, новая модель, которая быстро завоевала популярность.

Лидеры среди электромобилей по итогам первой половины 2025 года

Tesla Model Y : 68 801 единица (-33%).

: 68 801 единица (-33%). Volkswagen ID.4 : 40 335 единиц (+38%).

: 40 335 единиц (+38%). Tesla Model 3: 39 864 единицы (-33%).

Первая половина 2025 года показала интересные тенденции на европейском авторынке. Dacia Sandero продолжает лидировать, в то время как электрические автомобили показывают значительный рост. Несмотря на падение продаж у некоторых моделей, такие бренды как Volkswagen и Tesla остаются на пьедестале благодаря их инновационным подходам и качеству.

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

