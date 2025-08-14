Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дыня противопоказана людям с диабетом и болезнями ЖКТ
Как предотвратить растрескивание томатов в августе — рекомендации биолога
Полиуретановая пленка защищает автомобиль от сколов и царапин
В 90% случаев чернение листьев груши связано с сажистым грибком
FT: добыча нефти бьёт рекорды, но спрос обваливается
Запах аммиака выдаёт присутствие летучих мышей в вашем доме
Одиночество связано с ростом курения и употребления алкоголя — исследование
Perseverance показал невероятную панораму Марса: 96 снимков раскрывают тайны Красной планеты
Эндокринолог Павлова: монотонные тренировки не обеспечат здоровое снижение веса

Dacia и Renault взяли штурмом Европу — почему ваш сосед уже выбрал Clio вместо старого Golf

Dacia Sandero сохраняет лидерство на европейском рынке автомобилей в 2025 году
4:38
Авто

Европейский авторынок продолжает меняться, и хотя наблюдается снижение продаж, Dacia Sandero устанавливает рекорды и продолжает занимать лидирующие позиции. По данным JATO Dynamics, мы можем увидеть интересную картину самых популярных автомобилей, а также тенденции в сегменте электрических и гибридных моделей.

Компактный автомобиль Dacia Sandero
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компактный автомобиль Dacia Sandero

Dacia Sandero — лидер продаж, несмотря на спад

Dacia Sandero вновь возглавляет список самых продаваемых автомобилей в Европе. За первые шесть месяцев 2025 года было продано 128 842 автомобиля, что на 11% меньше, чем в прошлом году, но этого оказалось достаточно для поддержания лидерства.

  • Преимущества: доступность, надежность и экономичность.

Renault Clio — незначительный рост продаж

Renault Clio с результатом 122 489 автомобилей (+7%) занял второе место, продемонстрировав небольшой рост продаж в этом году.

  • Преимущества: компактные размеры, высокий уровень комфорта и доступная цена.

Peugeot 208 — Постоянный лидер среди малых автомобилей

Peugeot 208 занял третье место с результатом 109 146 автомобилей (+2%). Несмотря на небольшие изменения, эта модель остается популярной среди европейских водителей.

  • Преимущества: динамика, стильный дизайн и экономия топлива.

Volkswagen T-Roc — популярный кроссовер с небольшим спадом

На четвертом месте оказался Volkswagen T-Roc, с результатом 106 118 автомобилей (-5%). Этот кроссовер, несмотря на спад, продолжает оставаться в топе благодаря своей универсальности.

  • Преимущества: комфорт, проходимость и стиль.

Volkswagen Golf — продажи падают, но остаётся в топе

Volkswagen Golf замкнул пятерку лидеров с 104 162 проданными автомобилями (-17%). Несмотря на снижение, модель продолжает пользоваться спросом благодаря своей надежности и известному качеству.

  • Преимущества: универсальность, долговечность и комфорт.

Тренды в Европе: электрические и гибридные автомобили

По итогам первого полугодия 2025 года продажи новых автомобилей в Европе составили 6 844 426 единиц, что на 0,3% меньше, чем в 2024 году. Однако рынок электрических автомобилей продолжает расти.

  • Электрические автомобили (BEV): 1 193 397 единиц (+25%).
  • Подключаемые гибриды (PHEV): 119 351 единиц (+40%).
  • Внедорожники: 708 956 единиц (+5,2%), что составляет 57% от общего объема рынка.

Электрические лидеры: Tesla в топе

В июне 2025 года Tesla продолжила доминировать на рынке электрических автомобилей с 34 722 проданными единицами, хотя продажи снизились на 23%.

  • Tesla Model Y: 23 821 единиц, сохранила лидерство среди электромобилей в Европе, несмотря на снижение продаж.
  • Tesla Model 3: 10 849 единиц, продемонстрировав снижение на 48%.
  • Skoda Elroq: 9 679 единиц, новая модель, которая быстро завоевала популярность.

Лидеры среди электромобилей по итогам первой половины 2025 года

  • Tesla Model Y: 68 801 единица (-33%).
  • Volkswagen ID.4: 40 335 единиц (+38%).
  • Tesla Model 3: 39 864 единицы (-33%).

Первая половина 2025 года показала интересные тенденции на европейском авторынке. Dacia Sandero продолжает лидировать, в то время как электрические автомобили показывают значительный рост. Несмотря на падение продаж у некоторых моделей, такие бренды как Volkswagen и Tesla остаются на пьедестале благодаря их инновационным подходам и качеству.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года
Наука и техника
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года Аудио 
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Последние материалы
Как предотвратить растрескивание томатов в августе — рекомендации биолога
Полиуретановая пленка защищает автомобиль от сколов и царапин
В 90% случаев чернение листьев груши связано с сажистым грибком
FT: добыча нефти бьёт рекорды, но спрос обваливается
Запах аммиака выдаёт присутствие летучих мышей в вашем доме
Одиночество связано с ростом курения и употребления алкоголя — исследование
Perseverance показал невероятную панораму Марса: 96 снимков раскрывают тайны Красной планеты
Эндокринолог Павлова: монотонные тренировки не обеспечат здоровое снижение веса
Потеря матриарха лишает стадо слонов знаний о миграции и источниках воды
Маски с чаем: доступный путь к молодой и сияющей коже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.