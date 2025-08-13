Запас хода 1200 км и дрон в багажнике: что ещё скрывает BYD в своих моделях 2025 года

BYD продолжает лидерство на мировом рынке, обогнав Honda и Ford по продажам

Компания BYD продолжает покорять мировой рынок автомобилей, занимая лидирующие позиции по продажам и постоянно внедряя инновации. В 2024 году бренд стал третьим по объёму продаж автомобилем в мире, обогнав таких гигантов, как Honda и Ford. Одной из самых популярных моделей стал BYD Dolphin Mini, который стал бестселлером в Бразилии. Но у BYD есть и другие модели, которые заслуживают внимания. Давайте познакомимся с пятью из них.

BYD Dolphin Mini — простота и комфорт

BYD Dolphin Mini — это компактный электромобиль, который быстро завоевал популярность, особенно в Бразилии. Одна из главных причин его успеха — простота зарядки: его можно подключить к любой розетке с напряжением 127 или 220 В. Это делает его удобным для зарядки в любом месте.

Преимущества

Мощность двигателя: 75 л. с.

75 л. с. Запас хода: до 280 км.

до 280 км. Максимальная скорость: 130 км/ч.

130 км/ч. Оснащён передовыми технологиями: круиз-контроль, система контроля давления в шинах, поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

BYD Yangwang U9 — суперкар с инновациями

BYD Yangwang U9 — это суперкар с впечатляющими характеристиками. Он выделяется не только своей мощностью в 1324 л. с., но и уникальными возможностями, такими как маневры с прыжками и вращением вокруг своей оси. Это электромобиль, который разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,36 секунды.

Преимущества

Мощность - 1324 л. с.

- 1324 л. с. Электродвигатели в колёсах для уникальных манёвров.

Система управления вертикальным движением для исключительного контроля.

BYD Seal — спортивный и экономичный седан

BYD Seal — это спортивный седан, который быстро зарекомендовал себя в Бразилии. С двумя электродвигателями, развивающими 531 л. с., он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Этот седан сочетает в себе передовые технологии, высокую безопасность и экономичность.

Преимущества

Мощность: 531 л. с.

531 л. с. Разгон 0-100 км/ч: за 3,8 секунды.

за 3,8 секунды. Запас хода: 500 км.

Системы безопасности: предиктивное экстренное торможение, распознавание дорожных знаков.

BYD BAO 3 — внедорожник с дронов

BYD BAO 3 — это внедорожник от суббренда Fang Cheng Bao, который пока не представлен в Бразилии. Эта модель отличается тем, что в багажнике встроен дрон от компании DJI. С двумя электродвигателями, которые развивают 416 л. с., BAO 3 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды.

Преимущества

Мощность: 416 л. с.

416 л. с. Разгон 0-100 км/ч: за 4,6 секунды.

за 4,6 секунды. Интеграция с дроновой системой.

BYD King — гибрид с огромным запасом хода

BYD King — это гибрид, который прекрасно сочетает экономичность и мощность. Он отличается своим 1200 км запасом хода благодаря гибридной системе и аккумулятору ёмкостью 18,3 кВт·ч. Этот автомобиль идеально подходит для тех, кто ценит эффективность и экологичность.

Преимущества

Суммарная мощность: 235 л. с.

235 л. с. Запас хода: 1200 км.

1200 км. Экономия топлива: 21 км/л.

Почему стоит обратить внимание на автомобили BYD

Компания BYD продолжает предлагать инновационные решения, ориентированные на электрическую мобильность и гибридные технологии. Модели, такие как BYD Dolphin Mini и BYD U9, демонстрируют, что бренд активно развивает технологии, которые могут изменить автомобильную промышленность в ближайшие годы. Если вы ищете экологичный, эффективный и мощный автомобиль, BYD обязательно стоит учитывать.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

