Теряете сотни рублей на ровном месте: как незаметная деталь увеличивает расход

Недостаточное давление в шинах увеличивает расход топлива

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Многие водители стремятся снизить расход топлива, повысить безопасность и сделать поездки более комфортными. При этом они забывают о самой простой, но крайне важной мере — контроле давления в шинах. Летом, когда температура воздуха поднимается, этот фактор становится особенно критичным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подкачка колеса

Шины — единственная точка контакта автомобиля с дорогой. От их состояния напрямую зависит всё: устойчивость на поворотах, длина тормозного пути, расход топлива и даже ресурс подвески. Но пока машина едет ровно, большинство автолюбителей не задумываются, в каком состоянии её покрышки.

Как давление влияет на ваш кошелёк

Когда шины недокачаны, увеличивается сопротивление качению. Это значит, что мотору приходится прикладывать больше усилий, чтобы двигать машину. В результате — повышенный расход топлива. Если добавить к этому перегрузку в машине, жаркую погоду и включённый кондиционер, то итоговая цифра на АЗС начинает неприятно расти.

Нехватка всего 0,3 атмосферы может казаться пустяком, но в масштабах месяца или года — это десятки лишних литров топлива. Кроме того, неправильно накачанные шины изнашиваются быстрее, а значит, менять их придётся чаще.

Не только деньги, но и безопасность

Низкое давление опасно не только для бюджета. Это прямая угроза безопасности. При недостаточной накачке боковины шины перегреваются, особенно летом, когда асфальт нагревается до 50-60 градусов. В таких условиях покрышка может буквально взорваться на ходу.

"Недокачанные шины теряют жёсткость, хуже держат дорогу на поворотах и увеличивают тормозной путь. На скорости в 100 км/ч это может стоить жизни", — подчёркивают эксперты.

К тому же, при неправильном давлении шины изнашиваются неравномерно — чаще по краям, что дополнительно ухудшает сцепление с дорогой. В экстренной ситуации это может стать решающим фактором.

Как правильно проверять давление

Мерить давление нужно только на "холодной" шине — до начала движения, либо спустя несколько часов после остановки. Прогретые колёса показывают завышенные значения, и вы можете ошибочно считать, что всё в норме.

Правильное давление указано в инструкции к автомобилю, а также на наклейке, размещённой внутри водительской двери или на крышке лючка бензобака. Обратите внимание: значения могут отличаться для передней и задней оси, а также при полной загрузке автомобиля.

Маленькая привычка с большим эффектом

Казалось бы, мелочь — зайти на ближайшую заправку и потратить пару минут на проверку. Но именно такие действия делают автомобиль более предсказуемым, поездку — комфортной, а дорогу — безопасной.

Хорошо накачанные шины — это не только сбережённые деньги и спокойствие в поворотах. Это меньше стрессов, меньше ремонтов и больше уверенности за рулём. Особенно летом, когда перегрев и износ достигают пика.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Беларуси (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика.

