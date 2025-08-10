Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов

Проверка автомобиля через базы ГИБДД может предотвратить покупку машины с залогом
5:30
Авто

Интернет предлагает огромный выбор подержанных автомобилей, но как не прогадать и выбрать именно то, что вам нужно? Вторичный авторынок в России продолжает расти, и с каждым годом становится всё больше предложений. Чтобы найти достойный автомобиль и избежать мошенников, следуйте нашим рекомендациям.

Покупка авто с пробегом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покупка авто с пробегом

С чего начать выбор автомобиля

Определитесь с маркой и моделью

Прежде чем начать поиск, важно понять, какой тип автомобиля вам нужен. Если вы уже давно мечтали о конкретной модели, задача будет проще. В противном случае, если автомобиль вам нужен, чтобы просто передвигаться, изучите рейтинг популярных моделей.

  • Легче найти запчасти и бюджетные автосервисы для популярных моделей.
  • Популярные автомобили проще продать в будущем, если решите поменять машину.

Популярные модели в России

  • Отечественные: LADA Priora, Granta, 2114 Samara.
  • Иномарки: Ford Focus, Hyundai Solaris, KIA Rio.

Оценка рынка: как найти подходящее предложение

Мониторинг цен

Не стоит торопиться с выбором — внимательно следите за цены на разных площадках. Это поможет понять среднюю рыночную стоимость нужной модели в зависимости от комплектации и года выпуска.

  • Форумы и сообщества помогут узнать о скрытых проблемах моделей.
  • Изучите информацию о распространённых мошеннических схемах, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Как оценить машину? Проверка важнее возраста

Пробег важнее возраста

Не всегда возраст машины говорит о её состоянии. Пробег играет ключевую роль. Автомобиль с меньшим пробегом часто будет в лучшем состоянии, даже если он старше, чем машина с большим пробегом.

  • Средний пробег автомобиля за год — 15-20 тыс. км.
  • Больше пробег? Вероятно, автомобиль использовался в коммерческих целях (например, в такси).

Проверьте пробег с помощью онлайн-сервисов, таких как Автотека, чтобы удостовериться, что он не был скручен.

Видеопоказ — новый тренд в выборе

Используйте видеосвязь для осмотра

Сегодня на многих платформах можно попросить продавца провести видеопоказ автомобиля через видеосвязь. Это удобный способ проверить состояние машины, не тратя время на поездку в другой город.

  • Попросите показать детали экстерьера и интерьера.
  • Это позволяет сэкономить время на просмотре ненадежных вариантов.

Как проверить историю автомобиля

Не игнорируйте проверку истории

Перед тем как встретиться с продавцом, проверьте историю автомобиля. С помощью базы ГИБДД, страховых компаний, банков и судебных приставов можно узнать много полезной информации.

  • Автотека объединяет эти базы и дает расширенную информацию о пробеге, ремонтах и залоге.
  • Проверка автомобиля стоит всего несколько сотен рублей, но может сэкономить вам тысячи в будущем.

Как организовать встречу с продавцом

Не отправляйте деньги до встречи

Очень важно не переводить предоплату или деньги до личной встречи. Мошенники часто выставляют машину по заниженной цене, а затем просят внести задаток. После этого продавец пропадает.

  • Обратите внимание на рейтинг продавца и дату его регистрации на платформе.
  • Новый профиль без отзывов — это сигнал тревоги.

Как осматривать автомобиль при встрече

Обращайте внимание на детали

При личной встрече проведите тщательный осмотр. Несколько простых шагов могут помочь выявить скрытые дефекты:

  • Попросите продавца переставить машину. Это поможет обнаружить возможные протечки.
  • Проверьте лонжероны: их повреждение может свидетельствовать о крупном ДТП.
  • Возьмите с собой толщинометр и фонарик для осмотра краски и подкапотного пространства.
  • Осматривайте кузов в дневное время, чтобы увидеть все дефекты.

Как проверить документы

Проверьте номера и ПТС

Обязательно сверяйте номер двигателя и кузова с данными в ПТС. Встречаются случаи, когда по ПТС одного автомобиля продается аналогичный. От таких сделок лучше сразу отказаться.

  • Если продавец предоставляет дубликат ПТС, это повод насторожиться.
  • Возможны проблемы с машиной, находящейся в залоге у банка.

Как правильно оформить сделку

Договор купли-продажи — защита ваших прав

Заключая сделку, всегда оформляйте договор купли-продажи в трех экземплярах - для покупателя, продавца и для регистрации в ГИБДД. Убедитесь, что все данные указаны правильно и с точной датой.

  • Если продавец предлагает занизить цену в договоре, не соглашайтесь — это может привести к юридическим проблемам.
  • Лучше договориться о совместном присутствии в ГИБДД для регистрации, чтобы избежать ошибок.

Покупка подержанного автомобиля — с умом

Покупка подержанного автомобиля может быть удачной сделкой, если подойти к процессу с умом и осторожностью. Всегда проверяйте техническое состояние машины, её историю и документы. Не стесняйтесь обращаться к экспертам и проверять информацию, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
