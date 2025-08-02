Хотите выбраться из грязи — отключите эту функцию: парадокс современных авто

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В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
3:27
Авто

Электронная система стабилизации, известная как ESP (Electronic Stability Program), уже давно стала стандартом в большинстве современных автомобилей. Она помогает водителю сохранять контроль над машиной в экстремальных ситуациях — например, на скользкой дороге, при резких манёврах или в условиях аквапланирования.

Поездка по затопленной грунтовой дороге
Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поездка по затопленной грунтовой дороге

Во многих странах наличие ESP — обязательное условие при сертификации новых автомобилей. Это связано с тем, что система реально снижает количество ДТП, связанных с потерей управления. Однако бывают ситуации, когда вмешательство ESP может, наоборот, усложнить движение. Именно об этих исключениях рассказали сотрудники дорожной милиции.

Как работает ESP

Система стабилизации функционирует в связке с ABS (антиблокировочной системой тормозов) и системой контроля тяги. В совокупности эти технологии отслеживают поведение автомобиля: скорость вращения каждого колеса, положение рулевого колеса, ускорение, занос и другие параметры.

Если электронные датчики фиксируют, что автомобиль начал терять устойчивость, ESP вмешивается — может автоматически подтормаживать отдельные колёса, снижать мощность двигателя или менять режим работы трансмиссии. Всё это делается, чтобы вернуть водителю контроль над машиной.

Индикация работы системы отображается на приборной панели, а иногда сопровождается звуковым сигналом. Это означает, что ESP вмешалась в управление автомобилем и старается стабилизировать его поведение.

Когда стоит отключить систему

В большинстве случаев ESP должна быть включена — это повышает безопасность. Однако есть исключения, при которых система стабилизации может затруднить движение. Речь идёт о тех случаях, когда автомобиль застрял, например, в песке, глубокой грязи или рыхлом снегу.

"Если оставить ESP активной в таких условиях, она не даст колёсам свободно прокручиваться и заблокирует двигатель на высоких оборотах, что мешает выбраться", — добавил сотрудник милиции.

При попытке самостоятельно выехать из подобных ловушек водителю необходимо добиться пробуксовки — колёса должны вращаться быстрее, чтобы сцепиться с твёрдой поверхностью. Но включённая ESP будет всё время вмешиваться: она ограничит подачу топлива, затормозит пробуксовывающее колесо и не позволит развить нужную мощность. Это делает выход из ловушки практически невозможным.

Поэтому в таких случаях рекомендуется отключить систему стабилизации на время. Это делается специальной кнопкой, которая есть практически на всех автомобилях с ESP. Однако как только машина покинула сложный участок, систему следует немедленно включить обратно.

Не забывайте про безопасность

Отказ от ESP должен быть исключительно временным решением, обусловленным дорожной ситуацией. В обычных условиях эта система значительно повышает устойчивость автомобиля и помогает избежать аварий.

Для каждого автомобиля рекомендации по включению и отключению ESP могут немного отличаться. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией к своей машине и понимать, как ведёт себя система в разных режимах.

Уточнения

Грязь — многозначный термин, под которым обычно понимают жидкую или полужидкую смесь воды и различных видов почвы (суглинок, ил, глина и т. д.), как правило, образующуюся после дождя или вблизи источников воды.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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