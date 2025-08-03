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Прогреваем — и вредим: почему холостой ход зимой вредит двигателю больше, чем холод

Почему холодный запуск опасен для двигателя: главные причины износа
3:24
Авто

Кажется, что после запуска мотор работает ровно — машина едет, всё нормально. Но это впечатление обманчиво. Особенно зимой. Именно в момент холодного старта начинается самый интенсивный износ двигателя. И если игнорировать эту проблему, со временем она приведёт к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Водитель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель

Что происходит с двигателем при холодном запуске

Когда автомобиль долго стоит, особенно ночью, всё масло уходит в картер. При запуске двигатель начинает работать почти всухую, пока насос прокачивает по каналам холодную и густую смазку. В этот момент поршни, подшипники, коленвал, распредвал и стенки цилиндров трутся металлом о металл.

Даже пара секунд такой работы — это тысячи микроповреждений. А если такие старты повторяются каждый день, ущерб накапливается годами.

Почему зима — худшее время для двигателя

Холод делает всё ещё хуже:

  • Масло густеет и дольше прокачивается

  • Стартер работает с перегрузкой

  • Свечи зажигания срабатывают с задержкой

  • Аккумулятор может не справиться с запуском

  • В дизелях парафинизируется топливо, свечи прогреваются медленнее

А если использовать неподходящее масло (например, 10W-40 вместо 0W-30), оно может вовсе не успеть дойти до всех узлов вовремя, особенно при морозах.

Ошибки, которые усугубляют ситуацию

Одна из распространённых ошибок — долгий прогрев на холостом ходу. Современные двигатели нужно прогревать во время движения, но при этом важно ехать плавно, без резких ускорений.

Почему прогрев "на месте" вреден:

  • Повышенный расход топлива

  • Разбавление масла несгоревшим бензином

  • Образование конденсата в выхлопной системе

  • Износ катализатора

  • Загрязнение двигателя и системы зажигания

Но и резко трогаться на высоких оборотах сразу после запуска - тоже ошибка. Это может вызвать микротрещины в ГБЦ и поршнях. Лучше: подождать 30-60 секунд после запуска и поехать спокойно.

Короткие поездки — незаметный убийца двигателя

Если вы постоянно ездите по 2-3 км (до магазина, школы и т. п.), мотор не успевает прогреться. Масло остаётся холодным, топливо и влага не испаряются, в двигателе и выхлопной системе накапливаются отложения и ржавчина. Катализатор и свечи забиваются, ресурс двигателя резко снижается.

Как снизить вред от холодного старта

Полностью избежать холодных запусков невозможно, но их вред можно значительно уменьшить:

  • Используйте сезонное масло - с нужной вязкостью для зимы (например, 0W-30)

  • Установите подогрев двигателя - автономный, электрический или хотя бы пульт для автозапуска

  • Не перегружайте двигатель в первые 5-10 минут

  • Следите за аккумулятором - он должен быть полностью заряжен

  • Храните авто в тёплом гараже или утепляйте капот

Первый запуск — момент истины

Холодный старт — не просто "завести и поехать". Это критически важная стадия, от которой зависит, как долго прослужит двигатель. Правильные действия в первые минуты экономят тысячи рублей и годы ресурса автомобиля.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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