Прогреваем — и вредим: почему холостой ход зимой вредит двигателю больше, чем холод

Почему холодный запуск опасен для двигателя: главные причины износа

3:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Кажется, что после запуска мотор работает ровно — машина едет, всё нормально. Но это впечатление обманчиво. Особенно зимой. Именно в момент холодного старта начинается самый интенсивный износ двигателя. И если игнорировать эту проблему, со временем она приведёт к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель

Что происходит с двигателем при холодном запуске

Когда автомобиль долго стоит, особенно ночью, всё масло уходит в картер. При запуске двигатель начинает работать почти всухую, пока насос прокачивает по каналам холодную и густую смазку. В этот момент поршни, подшипники, коленвал, распредвал и стенки цилиндров трутся металлом о металл.

Даже пара секунд такой работы — это тысячи микроповреждений. А если такие старты повторяются каждый день, ущерб накапливается годами.

Почему зима — худшее время для двигателя

Холод делает всё ещё хуже:

Масло густеет и дольше прокачивается

Стартер работает с перегрузкой

Свечи зажигания срабатывают с задержкой

Аккумулятор может не справиться с запуском

В дизелях парафинизируется топливо, свечи прогреваются медленнее

А если использовать неподходящее масло (например, 10W-40 вместо 0W-30), оно может вовсе не успеть дойти до всех узлов вовремя, особенно при морозах.

Ошибки, которые усугубляют ситуацию

Одна из распространённых ошибок — долгий прогрев на холостом ходу. Современные двигатели нужно прогревать во время движения, но при этом важно ехать плавно, без резких ускорений.

Почему прогрев "на месте" вреден:

Повышенный расход топлива

Разбавление масла несгоревшим бензином

Образование конденсата в выхлопной системе

Износ катализатора

Загрязнение двигателя и системы зажигания

Но и резко трогаться на высоких оборотах сразу после запуска - тоже ошибка. Это может вызвать микротрещины в ГБЦ и поршнях. Лучше: подождать 30-60 секунд после запуска и поехать спокойно.

Короткие поездки — незаметный убийца двигателя

Если вы постоянно ездите по 2-3 км (до магазина, школы и т. п.), мотор не успевает прогреться. Масло остаётся холодным, топливо и влага не испаряются, в двигателе и выхлопной системе накапливаются отложения и ржавчина. Катализатор и свечи забиваются, ресурс двигателя резко снижается.

Как снизить вред от холодного старта

Полностью избежать холодных запусков невозможно, но их вред можно значительно уменьшить:

Используйте сезонное масло - с нужной вязкостью для зимы (например, 0W-30)

Установите подогрев двигателя - автономный, электрический или хотя бы пульт для автозапуска

Не перегружайте двигатель в первые 5-10 минут

Следите за аккумулятором - он должен быть полностью заряжен

Храните авто в тёплом гараже или утепляйте капот

Первый запуск — момент истины

Холодный старт — не просто "завести и поехать". Это критически важная стадия, от которой зависит, как долго прослужит двигатель. Правильные действия в первые минуты экономят тысячи рублей и годы ресурса автомобиля.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

