Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак высказалась о новых реалиях эпохи Оземпика с нездоровой худобой
Собаки наблюдают за улицей через окно, чтобы справляться с одиночеством и скукой
Эксперты ЦМАКП: российскую экономику ждут трудные времена
Тренер по растяжке назвала 5 упражнений для улучшения сна
Daily Mail: на дне турецкого озера найден древний мегаполис
Пляжи Сант-Антонио и Кампомарино Лидо итальянской провинции Кампобассо получили Голубые флаги в 2025 году за чистоту и безопасность
Клапан в стиральной машине улучшает качество стирки
Иммунолог: при аллергии на пыльцу эффективны душ после улицы и индивидуальный подбор терапии
Поддержание чистоты и герметизация щелей снижают риск появления мышей

Джипозавр на весе: как русские инженеры заставили Hummer H2 похудеть и что из этого вышло

В России Hummer H2 был адаптирован под легковые права за счёт удаления оборудования
3:38
Авто

Когда слышишь название Hummer, многие сразу представляют себе гигантский внедорожник, который выглядит как танк, и действительно способен справиться с любыми условиями. Но знаете ли вы, что этот американский "джипозавр" производился в России, и что наши инженеры заставили его "похудеть"? Давайте разберемся, как это произошло.

Hummer H2 с запасным колесом на задней стенке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Hummer H2 с запасным колесом на задней стенке

Hummer H2 в России: от мечты до реальности

Популярность Хаммера в России была невероятной, и General Motors решил, что этот внедорожник должен быть доступен и нашим автомобилистам. В 2004 году было наложено официальное производство Hummer H2 в России — на калининградском заводе "Автотор". Однако тут возникла первая проблема — с массовыми категориями прав.

Загвоздка была в том, что Hummer H2 весил больше 3900 кг, что превышало разрешённый лимит для легковых автомобилей категории B (3500 кг). Это ставило под угрозу доступность автомобиля для большинства водителей, поскольку управляющие таким джипом должны были иметь права категории C, что не устраивало многих потенциальных покупателей.

Как Hummer H2 похудел

Чтобы Hummer H2 соответствовал ограничениям по массе и стал доступен водителям с правами категории B, российские инженеры приняли решение убрать несколько весомых элементов.

  • Сняли второй аккумулятор, который добавлял лишний вес.
  • Удалили лебёдку и задний ряд сидений.
  • Также было произведено ещё несколько изменений, которые позволили снизить массу.

После таких манипуляций внедорожник "уместился" в ограничения по весу, и его можно было официально продавать в России.

Какие изменения коснулись внешности

Инженеры не только сделали "Хаммер" легче, но и добавили ему харизмы. Например, было решено перенести запасное колесо на заднюю стенку, что отличало русскую сборку от американской версии, где оно пряталось. В результате внешний вид Hummer H2 стал ещё более "забористым" и агрессивным.

Результаты производства: 5 тысяч проданных автомобилей

На фоне всех трудностей с адаптацией автомобиля под российские реалии, Hummer H2" стал довольно популярным в нашей стране. За время выпуска было продано около 5 тысяч экземпляров этой модели. Для сравнения, это примерно 3% от всех мировых продаж данной модели, что является довольно солидным результатом для огромного внедорожника.

Отзывы владельцев: что они думают о российском Hummer

Владельцы Hummer H2 (в том числе и собранных в Калининграде) зачастую отмечают особенности, которые присущи русской сборке, и это не всегда положительно сказывается на восприятии машины. Один из владельцев Hummer H3 (младшего брата H2) пишет в своём отзыве, что несмотря на незначительные недочёты в сборке, он "очень доволен" своей машиной.

"Этот автомобиль — на любителя", — заключает он, добавив, что если вы любите Hummer, то недостатки не будут вас волновать.

Успешный опыт адаптации

Таким образом, Hummer H2 на российской диете оказался не только адаптированным к новым условиям, но и стал символом силы и престижа для многих российских автомобилистов. Если бы не российские конструкторы, этот внедорожник не смог бы получить столь большое признание в нашей стране.

Уточнения

Внедоро́жник - автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО
Правда ТВ
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Daily Mail: на дне турецкого озера найден древний мегаполис
Пляжи Сант-Антонио и Кампомарино Лидо итальянской провинции Кампобассо получили Голубые флаги в 2025 году за чистоту и безопасность
Клапан в стиральной машине улучшает качество стирки
Иммунолог: при аллергии на пыльцу эффективны душ после улицы и индивидуальный подбор терапии
Поддержание чистоты и герметизация щелей снижают риск появления мышей
La Dépêche: арбузную корку можно есть — она содержит цитруллин и ликопин
Нехватка сил и одышка могут указывать на сердечную недостаточность — врачи
Блондинка с характером и брюнетка с эффектом свечения — тренды окрашивания 2025
Диброва ждёт борьба за виллу на Рублёвке и троих детей с женой-изменщицей
Плавание и велотренажёр безопаснее бега — мнение спортивного врача Артема Рыженко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.