Опасность с открытым багажником: как вторые фонари делают езду безопасной даже с грузом

Дополнительные фонари на багажнике решают проблему с видимостью при перевозке груза

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В некоторых моделях автомобилей можно заметить необычную особенность — дублированные фонари в багажнике. Это не ошибка конструкторов, а весьма продуманный и практичный ход. Давайте разберемся, зачем они нужны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дополнительные фонари на багажнике

Зачем нам фонари на багажной дверце

Обозначение движения сзади — это то, за что отвечает задняя оптика автомобиля. Современные машины оснащены комбинированными фонарями, которые сообщают водителям позади:

Где находится автомобиль.

Когда он замедляется.

Собирается ли повернуть или двигаться задним ходом.

Эти элементы светотехники часто объединяются в один блок, который размещается на боковине кузова и дверце багажника. В некоторых моделях, однако, дизайнеры решают разместить фонари только на крышке багажника. Это вызывает проблему, особенно для хэтчбеков и универсалов.

Почему это важно для хэтчбеков и универсалов

Открытая дверца багажника может скрыть задние фонари, особенно если на машине перевозится крупный или негабаритный груз. Это делает автомобиль с открытым багажником фактически невидимым для водителей позади, что создаёт опасность на дороге.

Как решить эту проблему

Решением становится установка вторых фонарей на стенках багажника. Эти фонари дублируют заднюю оптику, обеспечивая безопасное движение, даже если крышка багажника поднята. Такая система не мешает грузоперевозке и повышает безопасность.

Примеры таких решений в автомобилях

Opel Insignia Sports Tourer: универсал с продуманной светотехникой, в котором фонари на дверце багажника дублируются дополнительными световыми элементами на стенках багажника.

универсал с продуманной светотехникой, в котором фонари на дверце багажника дублируются дополнительными световыми элементами на стенках багажника. Audi A1: компактный хэтчбек, в котором такая система тоже успешно применяется, позволяя безопасно передвигаться с открытым багажником.

Такой подход решает проблему безопасности для владельцев автомобилей, которые часто перевозят длинномеры или другие крупные грузы. Без этой доработки поездки с открытым багажником стали бы не только неудобными, но и опасными.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа.

