Опасность с открытым багажником: как вторые фонари делают езду безопасной даже с грузом

В некоторых моделях автомобилей можно заметить необычную особенность — дублированные фонари в багажнике. Это не ошибка конструкторов, а весьма продуманный и практичный ход. Давайте разберемся, зачем они нужны.
Обозначение движения сзади — это то, за что отвечает задняя оптика автомобиля. Современные машины оснащены комбинированными фонарями, которые сообщают водителям позади:
Эти элементы светотехники часто объединяются в один блок, который размещается на боковине кузова и дверце багажника. В некоторых моделях, однако, дизайнеры решают разместить фонари только на крышке багажника. Это вызывает проблему, особенно для хэтчбеков и универсалов.
Открытая дверца багажника может скрыть задние фонари, особенно если на машине перевозится крупный или негабаритный груз. Это делает автомобиль с открытым багажником фактически невидимым для водителей позади, что создаёт опасность на дороге.
Решением становится установка вторых фонарей на стенках багажника. Эти фонари дублируют заднюю оптику, обеспечивая безопасное движение, даже если крышка багажника поднята. Такая система не мешает грузоперевозке и повышает безопасность.
Такой подход решает проблему безопасности для владельцев автомобилей, которые часто перевозят длинномеры или другие крупные грузы. Без этой доработки поездки с открытым багажником стали бы не только неудобными, но и опасными.
Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа.
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