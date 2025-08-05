Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жемчугов: при отравлении на природе нужно промыть желудок водой с содой и пить крепкий чай
Секрет летнего спокойствия: этот природный аромат прогонит мушек за 24 часа
Этот аксессуар снова в моде: как носить ободки, чтобы выглядеть стильно
Импорт растёт, потребление снижается: дефицит платёжного баланса Украины достиг $5,1 млрд
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Связь обнаружена: потеря слуха ведёт к деменции — что нужно знать
Эксперты: длительное удержание планки может привести к травмам
АКПП стали экономичнее механики — объяснение на примере новых моделей
Белый соус из цветной капусты для лазаньи: рецепт без муки и масла

Дешевле, быстрее, безопаснее: как исправить трещину на лобовом стекле без замены

Полимерное восстановление стекла экономит время и деньги без разборки салона
4:33
Авто

Всё начинается с одного незначительного щелчка, и вот уже на вашем лобовом стекле появляется скол или трещина. Сначала это кажется мелочью, но если не принять меры, ситуация может быстро ухудшиться. В этой статье расскажем, как исправить повреждения на лобовом стекле быстро, безболезненно и с минимальными затратами.

Трещина на лобовом стекле автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Трещина на лобовом стекле автомобиля

Почему нельзя игнорировать трещину или скол

Микротрещины могут быть опасными

Лобовое стекло — это не просто элемент декора автомобиля. Оно играет важную роль в жёсткости кузова, особенно в районе передней стойки. Любое повреждение ослабляет стекло и может повлиять на безопасность.

Что происходит с поврежденным стеклом

  • Нарушение обзора: это может стать проблемой для водителя, особенно если трещина попадает в поле зрения.
  • Температурные перепады: летом и зимой резкие изменения температуры могут привести к расширению и дальнейшему разрастанию трещины.

Когда можно восстановить стекло без замены?

Важно оценить повреждение

Ремонт возможен, если

  • Трещина меньше длины банковской карты.
  • Скол меньше монетки в два сантиметра.
  • Повреждение не затрагивает края стекла или область уплотнителя.

Если дефект находится вблизи уплотнителя, ремонт может быть невозможен, так как трещина может продолжить расти.

Как происходит ремонт лобового стекла

Процесс ремонта с использованием полимерного состава

Для ремонта используется специальный полимерный состав, который заполняет повреждение и восстанавливает прочность стекла.

Как это происходит

  • Мастер очищает и обезжиривает место повреждения.
  • Затем закачивается полимер, который имеет такую же прозрачность, как стекло.
  • На трещину накладывается пленка, и используется ультрафиолетовая лампа, чтобы полимер застыл и стал твёрдым.

Процедура занимает всего 30-40 минут, а результат — почти незаметный ремонт.

Можно ли сделать это самостоятельно

Ремонт своими руками — да, но с осторожностью

В магазинах продаются наборы для самостоятельного ремонта лобового стекла. Они включают в себя шприц с полимером, мини-лампу и всё необходимое для закачки состава.

Но важно помнить

  • Неправильный ремонт может усугубить проблему.
  • Если у вас нет опыта, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

Преимущества полимерного ремонта

Почему стоит выбрать полимерный ремонт

  • Сохранение заводской установки стекла: при замене стекла могут появляться новые проблемы, такие как скрипы или запотевание.
  • Экономия денег и времени: процесс ремонта быстрее и дешевле, чем полная замена стекла, а также не требует разборки салона.

Что будет, если затянуть с ремонтом

Ремонт не терпит отлагательства

Каждая трещина или скол имеют тенденцию увеличиваться со временем. Это особенно актуально для водителей, часто путешествующих по грунтовым дорогам или трассам. Вибрации кузова, попадание грязи, пыли и влаги внутрь повреждения могут ухудшить ситуацию.

  • Ремонт в первые сутки — лучший способ избежать дальнейших проблем. Если вы не можете сразу обратиться в сервис, временно заклейте повреждение прозрачным скотчем, чтобы защитить его от пыли.

Когда ремонт невозможен

  • Если трещина дошла до края стекла.
  • Если повреждение находится в зоне работы датчиков автоматического торможения.
  • Стекло с подогревом также может потребовать замены, если поврежден проводящий слой.

Часто задаваемые вопросы

Останется ли след после ремонта

  • Да, но минимальный. Если ремонт выполнен профессионалом, дефект будет почти незаметен. Немного заметный отблеск виден только под определённым углом.

Выдержит ли стекло нагрузки после ремонта

  • После полимеризации прочность стекла восстанавливается на 90%. Стекло будет готово к обычной эксплуатации, хотя оно и не станет новым.

Не откладывайте ремонт

Появление трещины или скола на лобовом стекле — не повод для паники, но и не стоит затягивать с ремонтом. Если вы заметили повреждение, лучше немедленно обратиться к мастеру, чтобы избежать дорогой замены стекла. Полимерный ремонт — это быстрый, эффективный и экономичный способ восстановить стекло и вернуть безопасность на дорогу.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Новости спорта
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Последние материалы
Магазины садовой техники сообщили: на какие параметры обращать внимание при покупке пилы
Виды жидкости для розжига, опасные для здоровья
Даже при нормальном весе может быть опасный жир в брюшной полости — врачи
Тренировки на 30–60 минут, которые помогают сжигать жир и улучшать выносливость
Реструктуризация не поможет: 8 из 10 россиян получили отказ от банков — что делать с долгами
5 августа станет самым коротким днём лета — учёные предупреждают о последствиях
Где спрятаться от мира: самый дорогой дом Карибов скрыт на этом острове
Забудьте о белом налёте на чёрных вещах: в стиралку добавляем этот кухонный продукт
Анне Вески ведёт уединённую жизнь в Эстонии после кончины супруга
Фильм Экстерриториальность бьёт рекорды по просмотрам на Netflix
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.