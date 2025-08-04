Tesla, берегись: бывший инженер Маска готовит конкурента на базе Ford

Ford создаёт новую EV-платформу для легковых моделей и пикапов

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Компания Ford готовится к судьбоносному моменту — презентации нового электромобиля, который может стать поворотной точкой не только для самой компании, но и для всей автоиндустрии.

Фото: commons.wikimedia by ModelTMitch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ford Model T, 1925 год

Новый Model T — только на электричестве

Руководство Ford уже сравнило проект с историческим запуском Model T, который в начале прошлого века сделал автомобили доступными для широкой публики. Сейчас задача та же — но в контексте электротяги.

Презентация назначена на 11 августа и пройдет в Кентукки. Именно там компания впервые представит новую платформу, на которой будут собираться будущие EV-модели Ford.

Команда из Tesla и ставка на автономию

Во главе разработки стоит Алан Кларк, ранее работавший в Tesla. Он руководит закрытой командой в формате skunkworks — это автономное R&D-подразделение, которое продолжало работу над проектом даже в периоды убытков.

Инженеры разрабатывают доступный, производительный и технологичный электромобиль, который позволит Ford конкурировать как с Tesla, так и с быстро растущими китайскими брендами вроде BYD и Geely.

Платформа для будущего

Новая архитектура станет основой не только для легковых машин. Уже известно, что она будет использоваться и для нового пикапа, запуск которого намечен на 2027 год. Позже платформа ляжет в основу других моделей для внутреннего и международного рынков.

Ответ на вызовы времени

Переход на новую архитектуру — вынужденная мера в условиях давления со всех сторон: нестабильного спроса, тарифов, геополитики и снижения прибыли у конкурентов. В этих условиях Ford ускоряет реформы — от логистики до производства.

Один из ключевых шагов — реконструкция завода в Хейлвуде, где производят электромоторы. На неё уже выделено 380 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидание большого анонса

Ford не скрывает: ставка сделана на масштаб. Цель — не просто выпустить очередной электромобиль, а создать массовый EV-продукт, который станет эталоном в сегменте. И, возможно, первым серьёзным вызовом для Tesla в эпоху, когда та сталкивается с падением доходов и вынуждена стимулировать спрос.

До 11 августа осталось немного. Вся отрасль ждёт с интересом, сможет ли Ford действительно повторить эффект Model T — только уже в электрической эре.

Уточнения

Ford Model T (МФА: /fɔ:(r)d mɒdl ti:/), также известный, как «Жестяная Лиззи» (англ. Tin Lizzie) — автомобиль, выпускавшийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 годы.



Lockheed Martin Skunk Works, «Локхид Мартин Сканк уоркс» — дочерняя компания авиастроительной корпорации Lockheed Martin, которая занимается секретными разработками.

