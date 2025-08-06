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Lincoln Aviator 2025: 23 000 автомобилей могут стать причиной травм. Вот почему

Ford уже побил все антирекорды по числу отзывов своих авто
3:17
Авто

Компания Ford Motor Company объявила об отзыве 23 000 автомобилей Lincoln Aviator 2025 года выпуска из-за потенциально опасной проблемы с задними боковыми стеклоподъёмниками. Как указано в официальном заявлении, задние окна автомобиля могут не среагировать должным образом при столкновении с препятствием, что создаёт риск защемления пальцев пассажиров, особенно детей.

Lincoln Aviator 2020
Фото: commons.wikimedia by Ee2mba, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lincoln Aviator 2020

По требованиям американского законодательства, электростеклоподъёмники обязаны автоматически останавливаться и отъезжать назад при контакте с любым предметом. Однако в новых Aviator эта функция может работать с чрезмерной силой или с запаздыванием, не успевая вовремя остановить движение стекла.

По словам представителей Ford, неисправность возникла из-за ошибки в программном обеспечении, предоставленном сторонним поставщиком. В частности, функция автоматического отката при препятствии была включена некорректно, нарушив параметры безопасности.

Компания обнаружила дефект в ходе внутреннего тестирования и утверждает, что на момент публикации не было зафиксировано ни одного случая травм. Тем не менее, в соответствии с мерами предосторожности, Ford инициирует официальный отзыв.

Решение простое и бесплатное: владельцам Lincoln Aviator будет предложено обновление программного обеспечения модулей, отвечающих за работу стеклоподъёмников на дверях водителя и переднего пассажира. Обновление будет выполнено в дилерских центрах Ford бесплатно.

Уведомления по почте начнут рассылаться с 15 сентября 2025 года, однако владельцы могут заранее обратиться в отдел обслуживания клиентов Ford, чтобы уточнить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, и записаться на обновление.

Это уже третий отзыв модели Lincoln Aviator за последние месяцы. В июне 2025 года Ford отозвал более 130 000 автомобилей из-за внешних деталей, которые могли отвалиться на ходу. А в июле под отзыв попали ещё 304 000 машин Aviator и Explorer с дефектами переключателей сидений, способных заклинивать во время регулировки.

По состоянию на первую половину 2025 года, Ford зарегистрировал 89 отдельных отзывов, превысив годовой антирекорд General Motors, установленный в 2014 году. И это при том, что до конца года ещё далеко.

Если вы являетесь владельцем Lincoln Aviator 2025 года:

  • Проверьте, поступало ли вам уведомление от Ford (с сентября 2025)
  • Обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр
  • Не откладывайте обновление: защемление стеклом может привести к травмам

Безопасность — прежде всего. Даже если вы не замечали проблем с окнами, не стоит игнорировать отзыв. Обновление займёт немного времени, но обеспечит спокойствие в дороге. Ford предпринимает меры, чтобы устранить проблему до того, как она станет причиной происшествия.

Уточнения

Lincoln Aviator — среднеразмерный люксовый SUV, который выпускался подразделением Lincoln с 2002 по 2005 год. С 2019 года продаётся большой кроссовер под тем же названием.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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