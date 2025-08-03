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Mercedes-Benz против контрафакта: 49% рост продаж фейковых запчастей

Mercedes-Benz: 1,5 млн поддельных запчастей изъяты — в них найдены токсичные вещества
3:19
Авто

Ремонт автомобилей премиум-класса — удовольствие не из дешёвых. Особенно если речь идёт об оригинальных запчастях от Mercedes-Benz. Это вынуждает многих автовладельцев искать более доступные альтернативы, часто в интернете. Однако за привлекательной ценой может скрываться не просто экономия, а прямая угроза безопасности.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz

В 2024 году Mercedes-Benz инициировал масштабную международную операцию, направленную на выявление и изъятие поддельных автозапчастей. По данным компании, было конфисковано более 1,5 миллиона единиц контрафактной продукции — от тормозных колодок до воздушных фильтров. Причём большинство из них представляли реальную опасность: в них обнаружены токсичные и легковоспламеняющиеся материалы, которые могут привести к авариям или возгоранию.

Одна из причин масштабного распространения фальшивок — рост продаж в интернете. Контрафакт активно продвигается через социальные сети и маркетплейсы, где мошенники создают тысячи фейковых объявлений. Только за последний год количество публикаций о продаже поддельных запчастей увеличилось на 49%, а Mercedes-Benz совместно с партнёрами удалил более 212 000 таких сообщений.

Обычному покупателю сложно отличить подделку от оригинала: упаковка часто выглядит идентично, логотипы скопированы, а цена лишь немного ниже рыночной. Именно это делает контрафакт особенно опасным.

Чтобы остановить поток опасной продукции, Mercedes-Benz сформировал специальную международную группу по защите бренда. Команда работает с правоохранительными органами, проводит расследования, выявляет заводы и мастерские, производящие подделки, и способствует их закрытию. Операции охватывают десятки стран и включают рейды, аресты и судебные преследования.

Mercedes-Benz призывает клиентов быть внимательными при покупке запчастей, особенно в интернете.

Вот на что стоит обратить внимание:

  • Слишком низкая цена по сравнению с официальной
  • Качество упаковки и самих деталей может быть ниже
  • Продавец избегает точных описаний, контактов или адреса
  • Нет гарантии или сертификата подлинности
  • Компания также рекомендует обращаться к авторизованным дилерам или проверенным поставщикам.

Не всегда нужно платить максимум. На рынке присутствует ряд надёжных брендов вторичного рынка, которые производят качественные запчасти, соответствующие стандартам безопасности. Среди них — Akebono, Wagner, NGK, Denso и Bosch. Эти компании официально сотрудничают с автопроизводителями и обеспечивают высокое качество по более доступной цене.

Контрафактные автозапчасти — это не просто удар по имиджу бренда, а прямая угроза для водителей и пассажиров. Mercedes-Benz серьёзно относится к проблеме и призывает всех участников рынка — от покупателей до платформ электронной торговли — включиться в борьбу с подделками. Безопасность начинается с правильного выбора.

Уточнения

Mercedes-Benz — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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