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Незаконные кресла и ремни-игрушки могут убить: почему спасает только сертифицированное детское автокресло

Подушки, адаптеры и треугольники для ремней небезопасны для ребёнка в машине
4:51
Авто

В российские ПДД внесли важное уточнение: теперь официально закреплено понятие международной системы крепления детских автомобильных сидений ISOFIX. Это стало возможным благодаря предложению Минтранса, которое одобрило Правительство РФ.

детское автокресло
Фото: wikimedia by Senado Federal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
детское автокресло

Суть изменений проста:
— для детей до 7 лет обязательно использовать кресла с системой ISOFIX и сертификацией;
— от 7 до 11 лет на переднем сиденье — только в автокресле, а на заднем — можно пристёгиваться штатным ремнём.

Таким образом, исчезает поле для "самодельных" решений — правила стали чётче, а список недопустимых "альтернатив" конкретнее.

Что теперь под запретом

Новые нормы не оставляют шансов для компромиссных или "удобных" устройств, которые раньше активно покупали на маркетплейсах:

  • треугольные накладки на ремень,

  • мягкие подушки для поддержки головы,

  • адаптеры, оттягивающие ремень вниз,

  • фиксаторы и пряжки,

  • бескаркасные кресла.

Все эти элементы — не просто формально запрещены. Они официально признаны небезопасными: не проходят сертификацию, не соответствуют стандарту ECE R44/04, и не обеспечивают защиту при аварии.

"Такие приспособления не защищают от боковых ударов и не предотвращают подныривание ремня на живот", — поясняют авторы законопроекта.

Самые популярные "незаконные" устройства

Треугольник на ремень

Стоимость — 300-400 рублей. Установка — за минуту. Продавцы обещают "удобство и безопасность", но это лишь иллюзия: при аварии ремень не удерживает тело ребёнка, смещается, и наносит травмы.

Подушка на ремень

Мягкий элемент, надеваемый на диагональную часть ремня. Утверждается, что "обеспечивает сон и поддержку шеи", но в случае столкновения такой аксессуар не предотвращает удар и никак не фиксирует тело.

Адаптеры и лямки

Их задача — "перенаправить" ремень, чтобы он не натирал и не давил на шею ребёнка. На деле они лишь мешают штатной системе работать правильно и могут привести к серьёзным травмам.

Бескаркасные кресла

По сути — тканевые конструкции с ремнями, не имеющими внутреннего металлического или пластикового каркаса. Компактные, удобные, лёгкие. Но их безопасность вызывает сомнения даже у самих производителей, не говоря о западных стандартах. В краш-тестах они показывают себя крайне слабо.

"Такие кресла не рекомендованы ни одной уважаемой организацией по безопасности в Европе или США", — подчеркивают эксперты.

А что с бустерами

Бустер — это сиденье без спинки, приподнимающее ребёнка для правильной работы штатного ремня. На сегодня ясности по ним немного. Хотя они не попали в список запрещённых, мнения специалистов расходятся.

С одной стороны, бустеры дешевле и компактнее обычных кресел. С другой — значительно уступают полноценным каркасным конструкциям по уровню защиты, особенно при боковом ударе. Так что пользоваться ими можно, но с осторожностью и только после 7 лет, когда рост ребёнка соответствует ремню.

Почему это действительно важно: статистика

Новые правила — не формальность. Это реакция на реальную угрозу:
По данным ВОЗ, автокресла снижают риск смерти ребёнка в ДТП на 54%, а риск получения травм — на 70%.
Исследования Pacific Institute for Research and Evaluation говорят: риск травм у детей в автокресле ниже на 81,8%, чем у тех, кто пристёгнут только штатным ремнём.

Что касается адаптеров — ни один из них не прошёл краш-тесты ADAC. Они не дают достаточной боковой поддержки и не защищают брюшную полость от удара ремня.

Штрафы тоже повысят

На фоне изменений в ПДД в Госдуме рассматривается законопроект, который ужесточает наказания за нарушение правил перевозки детей:

  • для частных лиц — штраф увеличится с 3 000 до 5 000 рублей,

  • для должностных — с 20 000 до 50 000 рублей,

  • для организаций — с 100 000 до 200 000 рублей.

Сэкономил — заплатил дважды

Все эти "удобные" и "дешёвые" альтернативы — как правило, стоят меньше 1000 рублей. А сертифицированное кресло — от 5000. Но реальная цена — здоровье и безопасность ребёнка.

Выбор очевиден: использовать только сертифицированные устройства по системе ISOFIX, даже если это дороже и громоздко. Потому что в случае аварии шансов на второй шанс уже не будет.

Уточнения

Роди́тели — ближайшие родственники человека, составляющие основу его семьи (см. отец и мать).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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