Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

В 2025 году российский рынок подержанных автомобилей показал разнонаправленные тенденции. Особенно это касается моделей Lada: наибольший интерес у покупателей сохраняется к Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel. Но поведение цен на эти машины оказалось разным: одни подешевели, другие — неожиданно прибавили в цене. Рассматриваем, как изменились стоимости популярных моделей возрастом три и пять лет.

Lada Granta: доступность сказывается на цене

Несмотря на стабильный спрос, Lada Granta дешевеет быстрее других моделей бренда. Версия 2022 года за год упала в цене с 1 млн до 811 тыс. рублей, а 2020 года - с 764 до 741 тыс. рублей.

Причина — массовость модели и простая комплектация. На рынке представлено большое количество Granta, что ускоряет обесценивание.

Lada Vesta: рост вопреки логике

С Lada Vesta ситуация противоположная. После кратковременного снижения цен модель начала дорожать. Вариант 2022 года стоил в январе 1,12 млн, а к лету — уже 1,3 млн рублей. Автомобиль 2020 года вырос в цене с 1,07 до 1,13 млн рублей.

Факторов несколько: высокая стоимость новых машин, дорогие автокредиты, а также репутация Vesta как надёжного и современного автомобиля.

Lada Largus: колебания и нестабильность

Практичный Largus в версии 2022 года потерял в цене: с 1,61 до 1,29 млн рублей. А вот машина 2020 года сначала подорожала — с 1,07 до 1,12 млн, но затем откатилась до 1,03 млн.

Этот автомобиль интересен как семейное решение или рабочий фургон, что делает его привлекательным, но нестабильным по цене — многое зависит от комплектации и состояния.

Lada Niva Travel: новые дешевеют, старые — растут в цене

Niva Travel 2022 года к началу года стоила 1,26 млн, а к лету — 1,07 млн рублей. В то же время машина 2020 года подорожала с 784 до 896 тыс. рублей.

Секрет — в том, что старые версии часто богаче по оснащению, и популярны у тех, кто ценит внедорожные качества без переплат за новизну.

Lada Niva Legend: устойчивость вне времени

Niva Legend продолжает терять в цене медленно и стабильно. Автомобиль 2022 года подешевел с 943 до 912 тыс. рублей, а 2020 года - с 921 до 812 тыс. рублей.

Модель остаётся востребованной у тех, кому нужна простая и надёжная техника для бездорожья без излишней электроники и сложностей в обслуживании.

