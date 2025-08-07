Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей
Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей
Еда, вода и сон сразу после тренировки снижают эффективность физнагрузки
США расширили определение российской нефти — РИА Новости
Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут
Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров

Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
3:27
Авто

В 2025 году российский рынок подержанных автомобилей показал разнонаправленные тенденции. Особенно это касается моделей Lada: наибольший интерес у покупателей сохраняется к Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel. Но поведение цен на эти машины оказалось разным: одни подешевели, другие — неожиданно прибавили в цене. Рассматриваем, как изменились стоимости популярных моделей возрастом три и пять лет.

Lada Azimut
Фото: Lada is licensed under public domain
Lada Azimut

Lada Granta: доступность сказывается на цене

Несмотря на стабильный спрос, Lada Granta дешевеет быстрее других моделей бренда. Версия 2022 года за год упала в цене с 1 млн до 811 тыс. рублей, а 2020 года - с 764 до 741 тыс. рублей.

Причина — массовость модели и простая комплектация. На рынке представлено большое количество Granta, что ускоряет обесценивание.

Lada Vesta: рост вопреки логике

С Lada Vesta ситуация противоположная. После кратковременного снижения цен модель начала дорожать. Вариант 2022 года стоил в январе 1,12 млн, а к лету — уже 1,3 млн рублей. Автомобиль 2020 года вырос в цене с 1,07 до 1,13 млн рублей.

Факторов несколько: высокая стоимость новых машин, дорогие автокредиты, а также репутация Vesta как надёжного и современного автомобиля.

Lada Largus: колебания и нестабильность

Практичный Largus в версии 2022 года потерял в цене: с 1,61 до 1,29 млн рублей. А вот машина 2020 года сначала подорожала — с 1,07 до 1,12 млн, но затем откатилась до 1,03 млн.

Этот автомобиль интересен как семейное решение или рабочий фургон, что делает его привлекательным, но нестабильным по цене — многое зависит от комплектации и состояния.

Lada Niva Travel: новые дешевеют, старые — растут в цене

Niva Travel 2022 года к началу года стоила 1,26 млн, а к лету — 1,07 млн рублей. В то же время машина 2020 года подорожала с 784 до 896 тыс. рублей.

Секрет — в том, что старые версии часто богаче по оснащению, и популярны у тех, кто ценит внедорожные качества без переплат за новизну.

Lada Niva Legend: устойчивость вне времени

Niva Legend продолжает терять в цене медленно и стабильно. Автомобиль 2022 года подешевел с 943 до 912 тыс. рублей, а 2020 года - с 921 до 812 тыс. рублей.

Модель остаётся востребованной у тех, кому нужна простая и надёжная техника для бездорожья без излишней электроники и сложностей в обслуживании.

Уточнения

LADA ("Ла́да") — советская и российская марка автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ".

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Авто
Удаление катализатора в машине: последствия и законность Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей
Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей
Еда, вода и сон сразу после тренировки снижают эффективность физнагрузки
США расширили определение российской нефти — РИА Новости
Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут
Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров
Юрист Александрова: курить в квартире можно, если дым не мешает соседям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.