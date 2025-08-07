Мотор просит одного, а заливают другое: когда АИ-92 работает лучше дорогих аналогов

АИ-92 может быть предпочтительнее АИ-95 — если рекомендует производитель

Многие автомобилисты уверены: чем выше октановое число — тем лучше топливо. В представлении большинства АИ-95 выглядит предпочтительнее АИ-92, а АИ-100 и вовсе воспринимается как "элитный" вариант. Но всё не так однозначно: в ряде случаев именно 92-й бензин может оказаться лучшим выбором. Разбираемся, когда это оправдано и почему важно учитывать не только цифры на колонке.

Что рекомендует производитель

Автопроизводители всегда указывают, какой бензин подходит для конкретного двигателя. Если в документации обозначено "АИ-92 или выше", это означает, что АИ-95 можно использовать, но без гарантии пользы. Иногда мотор действительно работает с 95-м чуть тише и плавнее, но это не значит, что 92-й хуже.

Иллюзия выгоды от высокооктанового топлива

Бензин с более высоким октановым числом способен немного снизить расход и прибавить в динамике, но разница едва ли ощутима для обычного водителя. А вот переплата — вполне реальна: литр АИ-95 стоит на 10% дороже, и на большом пробеге это выливается в ощутимые суммы.

Кроме того, ключевым остаётся качество самого топлива. Даже самый "высокий" по числу бензин может быть вреден для двигателя, если в нём много дешёвых присадок. Это ведёт к загрязнению свечей, нарушению работы системы питания и ускоренному износу мотора.

Как делают АИ-95 — и в чём подвох

Изначально 95-й бензин можно получить с помощью каталитической перегонки - сложной и дорогой технологии. Такой способ даёт топливо высокого качества, но применяется редко из-за затратности. Намного чаще октановое число поднимают при помощи антидетонационных добавок. Снаружи всё выглядит красиво, но на деле это может привести к образованию отложений на клапанах и поршнях, что вредит ресурсу двигателя.

Когда АИ-92 — лучший вариант

Топливо АИ-92, полученное без лишних присадок, меньше загрязняет мотор и отличается большей стабильностью при хранении. В нём меньше летучих фракций, и оно лучше сохраняет свойства при жаре и простое, что важно для сезонных авто или в условиях редкой эксплуатации.

Особенно это актуально для двигателей старого поколения, которые изначально рассчитаны на 92-й бензин. В них АИ-95 сгорает медленнее, а система не умеет адаптироваться под такие изменения. В итоге смесь не успевает выгореть полностью, что приводит к перегреву клапанов и ускоренному износу.

Стоит ли переходить на 95-й

Если в инструкции указано, что допустим АИ-92 — не обязательно переходить на 95-й. Исключение составляют турбированные моторы: на них действительно ощущается разница — увеличивается тяга, улучшается отклик, и двигатель работает более эффективно. В остальных случаях выгоды может не быть вовсе, особенно если заправляться приходится сомнительным топливом.

