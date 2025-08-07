Сплошная не всегда запрещает: эти ошибки с разметкой допускают тысячи водители

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разметка 1.2 обозначает границы дороги и служит ориентиром при плохой видимости
3:01
Авто

Разметка на дороге — не просто визуальный ориентир, а полноценный инструмент регулирования дорожного движения. Она помогает упорядочить поток, обеспечить безопасность и вовремя сориентироваться в сложных условиях. Но некоторые её элементы вызывают у водителей сомнения — например, сплошная линия у края проезжей части. Можно ли её пересекать и при каких обстоятельствах?

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Чем сплошная по краю отличается от разделительной

Большинство водителей уверены: сплошную пересекать нельзя. Это правило действительно строго работает для центральной разметки, разделяющей встречные потоки: за её пересечение может грозить лишение прав. Если же речь о сплошной между полосами одного направления, то санкции мягче — как правило, штраф до 750 рублей.

Но есть и другая сплошная линия - та, что наносится по краю проезжей части. В нормативных документах она называется разметкой 1.2. Её основная функция — обозначить границы дороги. Чаще всего её можно встретить на трассах за городом, где она служит ориентиром при плохой видимости.

Разрешено ли пересекать край дороги

Согласно ПДД, пересекать разметку 1.2 можно, но не всегда. Это допускается при:

  • вынужденной остановке из-за технической неисправности,

  • съезде на прилегающую территорию (во двор, на парковку, к АЗС),

  • экстренном манёвре, связанном с обеспечением безопасности.

Важно помнить: при пересечении такой линии водитель фактически выезжает на обочину, а движение по обочине запрещено. Исключения предусмотрены, но они строго ограничены.

Парковка у сплошной: что разрешено

Если обочина отделена сплошной, припарковаться можно, но при условии, что все четыре колеса находятся за пределами проезжей части. Частичный заезд — это уже нарушение. На автомагистралях действуют более строгие правила: остановка и стоянка разрешены только в специально обозначенных местах.

Жёлтая сплошная: ещё строже

Разметка 1.4 - это жёлтая сплошная линия вдоль обочины. Её значение — запрет на остановку. Даже кратковременная пауза у такой линии может закончиться штрафом. Однако:

  • пересекать жёлтую линию разрешено, но только при повороте во двор, на парковку, к АЗС и другим разрешённым местам.

  • при вынужденной остановке (например, из-за поломки) останавливаться можно, но обязательно:

  1. включить аварийку,
  2. установить знак аварийной остановки.

Следите не только за разметкой

Разметка — важный, но не единственный ориентир. Дорожные знаки могут уточнять или усиливать правила. Только оценка всей дорожной ситуации в комплексе поможет избежать ошибок и ненужных штрафов.

Уточнения

Обо́чина - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, выделенный с помощью разметки или конструктивно.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
