Флаг на номере — как страховка: его отсутствие стало дорогим удовольствием

Если присмотреться к автомобилям в потоке, можно заметить: у некоторых машин на номерных знаках отсутствует привычный российский триколор. Это явление распространилось ещё в конце 2010-х и до сих пор вызывает вопросы: что это — дизайнерский ход, недосмотр инспекторов или прямое нарушение закона?

Jeep с номером А111АА
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему на номерах может не быть флага

Для многих автовладельцев номер — это не просто регистрационная табличка, а элемент имиджа. Особенно, если удалось получить "красивую" комбинацию — зеркальную или редкую. Желание сделать номер ещё более оригинальным зачастую приводит к тому, что владельцы заказывают его без флага — так он выглядит лаконичнее, особенно на тёмных автомобилях.

С точки зрения закона всё было относительно спокойно — до недавнего времени. Согласно ГОСТу, действовавшему до 2025 года, флаг на номере не был обязательным. Да, официально выдаваемые номера чаще всего шли с триколором, но норматив не запрещал его отсутствие.

Что говорит закон: было и стало

Номера без флага в тот период не считались подделкой и не влекли за собой штрафов. Их изготовление допускалось при соблюдении остальных требований ГОСТа. Такие номера могли быть выданы легально, в том числе частными компаниями, имеющими лицензию.

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения: все новые автомобили при регистрации обязаны иметь номера с флагом. Если табличка без триколора используется после этой даты, это уже административное нарушение со штрафом в 500 рублей.

При этом водителям, зарегистрировавшим авто до 2025 года, замена номеров не требуется — они по-прежнему считаются действительными.

Кто делает номера без флага и зачем

Дубликаты номерных знаков могут изготовить как ГИБДД, так и частные лицензированные фирмы. К их услугам чаще всего обращаются при утере номеров или их повреждении. Однако многие водители заказывают дубликаты ради эстетики.

Номера без флага воспринимаются как более строгие и лаконичные, особенно на чёрных или серых авто. Цена вопроса — около 1 500 рублей за комплект, так что такая замена доступна большинству желающих.

Есть и практический момент: некоторые фирмы исключают флаг для снижения себестоимости, поскольку цветная печать требует дополнительных затрат. А нелегальные производители и вовсе избегают государственной символики, чтобы не привлекать внимание контролирующих органов.

Мифы и реальность

Среди водителей бытует мнение, что номера без флага якобы хуже считываются камерами. Это не подтверждается: современные комплексы распознавания одинаково точно фиксируют любые номера. При плохой видимости работают операторы, а не алгоритмы, так что от штрафов такие номера не спасают.

Кому стоит пересмотреть таблички

Если ваш автомобиль зарегистрирован после 1 января 2025 года, номера обязаны быть с флагом. В остальных случаях действуют старые правила. Главное — чтобы номерной знак был изготовлен по всем требованиям: нарушение стандарта даже на мелочи может повлечь ответственность.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
