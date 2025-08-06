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Каждый третий эвакуатор выезжает по этой причине: знак который заметить почти невозможно

Эвакуация возможна даже при кратковременной остановке в зоне действия запрета
2:57
Авто

На улицах города легко заметить знаки, запрещающие остановку или стоянку. Их игнорирование может обернуться не только штрафом, но и эвакуацией автомобиля. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, важно понимать, как читать такие знаки, где заканчивается зона их действия и как распознать запрет по разметке, даже если сам знак не бросается в глаза.

парковка у соцобъекта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
парковка у соцобъекта

В чём разница между знаками

На первый взгляд, знаки "Стоянка запрещена" и "Остановка запрещена" выглядят похоже, но их смысл принципиально различается:

  • "Стоянка запрещена" - синий круг с одной красной линией. Означает, что остановка разрешена, но не более пяти минут, если на то нет веских причин. Дольше можно стоять только при погрузке, разгрузке или высадке/посадке пассажиров.

  • "Остановка запрещена" - тот же круг, но с двумя пересекающимися красными линиями. Здесь уже нельзя даже кратко притормозить, чтобы кого-то высадить или забрать вещи. Исключения — вынужденные остановки: на светофоре, в пробке или из-за поломки.

Нарушение может привести к штрафу, а в ряде случаев — к эвакуации автомобиля. Так что даже пара минут может стоить дорого.

Что подскажет разметка

Не всегда ограничение обозначается только знаком. Часто оно дублируется дорожной разметкой жёлтого цвета вдоль бордюра или обочины:

  • Пунктирная жёлтая линия - стоянка запрещена, остановка допустима.

  • Сплошная жёлтая линия - запрещена и остановка, и стоянка.

Даже если вы не заметили эту разметку, камеры видеонаблюдения фиксируют факт нарушения. Поэтому ориентироваться стоит не только на знаки, но и на дорожную разметку.

Где заканчивается зона действия знака

Понять, где именно прекращается действие запрещающего знака, не всегда просто. Вот основные ориентиры:

  • Жёлтая линия: всё просто — где она заканчивается, там и конец ограничения.

  • Знак с табличкой и стрелкой вниз: действует до этого места.

  • Перекрёсток: после первого перекрёстка запрет утрачивает силу.

  • Выезд из населённого пункта: знаки также теряют силу.

  • Знак "Конец всех ограничений": аннулирует все предыдущие запреты, включая на парковку и остановку.

Важно: выезды во дворы, АЗС или парковки не считаются перекрёстками — знак продолжает действовать.

Как избежать эвакуации

  • Всегда проверяйте наличие разметки рядом с бордюром.

  • Обращайте внимание на дополнительные таблички под знаком.

  • Не полагайтесь только на логику: если "вроде бы можно", лучше перепроверьте.

  • Помните, что вынужденная остановка - не нарушение. Но она должна быть действительно вынужденной, а не удобной.

Уточнения

Эвакуатор - специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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