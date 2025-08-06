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В правах это уже есть, но никто не читает мелкий шрифт: откройте скрытые категории

С категорией B можно управлять мопедом, скутером и квадрициклом до 550 кг
3:17
Авто

Категория "B" остаётся самой востребованной среди водителей в России. Однако далеко не все автомобилисты знают, что вместе с ней в водительском удостоверении автоматически открываются и другие категории. Это расширяет возможности без необходимости проходить дополнительное обучение или сдавать новые экзамены. Разбираемся, какие виды транспорта можно водить, имея только права категории "B".

Водительские права
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водительские права

Что на самом деле даёт категория "B"

Чтобы получить права категории "B", необходимо пройти обучение в автошколе и успешно сдать экзамены в ГАИ. Поскольку обучение проходит на легковом автомобиле, многие считают, что категория распространяется только на такие машины. Однако это заблуждение.

Современные водительские удостоверения включают сразу несколько отметок. Их можно найти на оборотной стороне пластиковых прав. Конкретный перечень зависит от медицинского заключения, но в большинстве случаев открываются дополнительные категории, о которых водители даже не подозревают.

Легковые авто, прицепы и важные ограничения

Права категории "B" позволяют управлять автомобилями с максимальной массой до 3,5 тонн и не более чем восемью пассажирскими местами. Допускается буксировка прицепа весом до 750 кг без дополнительных разрешений. Если же прицеп тяжелее, то совокупная масса автопоезда не должна превышать всё те же 3,5 тонны — это важно учитывать при транспортировке грузов.

Допуск к управлению квадрициклами

Вместе с категорией "B" обычно автоматически открывается и "B1". Это категория, дающая право на управление лёгкими трициклами и квадрициклами с массой до 550 кг. Речь идёт о транспортных средствах с автомобильным рулевым управлением, а не о мотоциклах — для них требуется категория "A".

В удостоверении рядом с "B1" может стоять отметка "AS", означающая, что водитель может управлять четырёхколёсной техникой. Такая техника часто применяется в сельском хозяйстве, на стройках или для отдыха за городом.

Мопеды и скутеры — тоже разрешены

Мало кто знает, но с категорией "B" в правах появляется и категория "M". Она позволяет управлять мопедами и скутерами с объёмом двигателя до 50 куб. см и максимальной скоростью не выше 50 км/ч. Для более мощной техники потребуется отдельная категория — как правило, "A" или "A1".

Важно: категорию "M" можно получить отдельно, начиная с 16 лет, с обязательным обучением в автошколе и сдачей экзамена.

Как проверить, что открыто именно у вас

Чтобы убедиться, какие категории у вас активны, достаточно перевернуть водительское удостоверение и внимательно изучить таблицу на обороте. Если в перечне почему-то нет отметок "B1" или "M", стоит обратиться в подразделение ГАИ. При отсутствии медицинских ограничений права могут быть переоформлены с включением всех положенных категорий.

Уточнения

Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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