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Вариатор спасает топливо, но сжигает терпение: как он ведёт себя на российских дорогах

Владельцам CVT рекомендуют менять масло каждые 40–50 тысяч км пробега
3:33
Авто

Автомобили с бесступенчатыми трансмиссиями — вариаторами — становятся всё более привычными на российских дорогах. Особенно много таких моделей среди китайских машин, которые в последние годы активно заполонили рынок. За привлекательной внешностью и простотой конструкции скрываются особенности, о которых должен знать каждый владелец: почему вариаторы выходят из строя чаще классических АКПП и как продлить срок их службы.

Поломка вариатора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поломка вариатора

Чем вариатор отличается от обычного автомата

Вариатор создавался как более доступная альтернатива традиционному автомату. Он проще по устройству, дешевле в производстве — порой в полтора-два раза, — и позволяет экономить топливо за счёт плавной передачи крутящего момента. Однако вместе с этим приходят компромиссы, особенно в условиях российской эксплуатации.

Уязвимости в российских условиях

Климат, состояние дорог и стиль вождения в России создают повышенную нагрузку на трансмиссию. Вариаторы чувствительны к резкому ускорению, пробуксовкам, резким перепадам температур. В ситуациях, где классическая АКПП справляется без труда, CVT может выйти из строя даже при относительно небольшом пробеге.

Есть ли надёжные вариаторы

Современные технологии позволяют создавать всё более надёжные модели CVT. Особенно выделяются японские производители.

  • Aisin поставляет трансмиссии для Toyota, и они хорошо зарекомендовали себя по надёжности.

  • Jatco, поставляющий вариаторы для Mitsubishi, также доказал свою состоятельность: Outlander с их коробкой отлично показал себя даже в российских условиях.

Китайские вариаторы: что не так

На многих китайских моделях устанавливают упрощённые вариаторы, которые уступают японским аналогам по ресурсу и качеству.
Наиболее массовая модель — CVT18 от WLY. Несмотря на то, что она скопирована с Jatco, качество изготовления значительно ниже. При испытаниях в условиях такси CVT18 быстро проявила слабые стороны.

Даже усиленная версия CVT25 страдает от схожих проблем:

  • слабые комплектующие,

  • возможные ошибки при сборке,

  • заниженный уровень масла с завода.

Это создаёт риски даже для новых автомобилей. Поэтому дилерам стоит внимательно проверять трансмиссию перед продажей — обычная диагностика и контроль уровня масла могут предотвратить серьёзные проблемы.

Во сколько обходится ремонт и замена

Наиболее слабые китайские вариаторы выходят из строя уже к 70-80 тыс. км, особенно при агрессивной эксплуатации или работе в такси. Некоторые владельцы, не дожидаясь повторных поломок, предпочитают полностью заменить трансмиссию на классическую АКПП. Такая переделка обходится примерно в 200 000 рублей.

Как продлить срок службы вариатора

Чтобы CVT служил дольше — до 150 000 км и более, необходимо:

  • регулярно менять масло (не реже, чем раз в 40-50 тыс. км),

  • избегать резких ускорений,

  • не допускать перегрева,

  • осторожно относиться к пробуксовке.

Если автомобиль будет использоваться в тяжёлых условиях — на бездорожье, в пробках или при высокой нагрузке, — разумнее сразу выбрать модель с более надёжной классической трансмиссией.

Уточнения

Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. .

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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