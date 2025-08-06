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Живут дольше, ломаются реже: модели Toyota, которые доказывают — размер имеет значение

Toyota Sequoia и Tundra признаны самыми выносливыми моделями в 2025 году
2:15
Авто

Когда речь заходит о максимально надежных автомобилях, на ум сразу приходят классические модели Toyota: Corolla, Camry и внедорожник Land Cruiser. Но недавнее исследование iSeeCars предлагает взглянуть на выносливость машин под другим углом.

Toyota Sequoia
Фото: Wikipedia by Blueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Sequoia

Самые надежные модели Toyota по версии iSeeCars

Аналитики выяснили, какие автомобили бренда Toyota чаще всего преодолевают рубеж в 400 000 километров без серьезных технических проблем. Результаты оказались неожиданными: привычные лидеры вроде RAV4, Corolla, Camry и даже Land Cruiser не вошли в число рекордсменов.

Главные открытия рейтинга

Лидерами исследования стали два крупных автомобиля: пикап Toyota Tundra и внедорожник Toyota Sequoia. Эти модели признаны самыми выносливыми представителями марки в 2025 году.

  • Toyota Sequoia заняла первое место с выдающимся результатом: 37% машин этой модели проезжают более 400 000 км без серьезных поломок.

  • Toyota Tundra буквально наступает на пятки — 36,6% экземпляров также демонстрируют впечатляющую долговечность. С минимальным отрывом эти два автомобиля делят вершину рейтинга.

Остальные долгожители Toyota

В топе оказались и другие модели:

  • Toyota 4Runner - классический рамный внедорожник, известный своей прочностью. Он уверенно занял третье место с результатом 26,8%.

  • Toyota Tacoma - еще один пикап в списке, отставший от 4Runner буквально на долю процента (26,7%).

  • Toyota Highlander Hybrid - гибридный кроссовер, который доказал, что экологичные технологии не уступают в надежности. Его показатель — 25,9%.

Хотя Corolla и Camry остаются символами японской надёжности, реальными чемпионами по пробегу стали более мощные и утилитарные модели Toyota. Это ещё раз доказывает: подлинная выносливость часто скрывается там, где её меньше всего ожидаешь.

Уточнения

Внедоро́жник - автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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