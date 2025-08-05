Техосмотр стал цифровым — и теперь ваш автомобиль расскажет о вас больше, чем вы знаете

Для многих водителей техосмотр раньше был формальностью — его проходили "на бумаге" ради галочки или покупки ОСАГО. Однако сегодня всё изменилось. Хотя обязательный техосмотр для частных автомобилей в стандартных случаях отменили, полностью игнорировать его уже не получится. Есть ситуации, при которых без проверки технического состояния автомобиля не обойтись.
Вам потребуется пройти диагностику, если:
оформляете покупку подержанного автомобиля и оформляете полис ОСАГО без остатка срока старого;
вносите изменения в конструкцию машины (например, устанавливаете газовое оборудование);
получаете предписание от инспектора ГИБДД после осмотра на месте;
планируете использовать авто в коммерческих целях (такси, грузоперевозки).
После ужесточения требований с марта 2021 года процедура стала гораздо строже:
проводится фотофиксация с передачей снимков в единую электронную базу;
инспекторы фиксируют госномер, VIN, цвет кузова, местоположение авто;
видеозаписи не ведутся, но геометка обязательна;
результаты хранятся только в цифровом виде, бумажной карты вы не получите.
Нарушение требований (отсутствие актуальной карты в обязательных случаях) может привести к штрафу в 2000 рублей (статья 12.5 КоАП РФ).
Мастера осматривают:
тормозную систему;
световые приборы;
наличие трещин на стекле;
состояние шин;
ремни безопасности;
общее состояние ходовой части.
Особое внимание уделяется автомобилям с доработками, а также тем, у кого есть ошибки в системе ABS или неисправности фар. В этих случаях возможен отказ.
Никаких "формальных" техосмотров - процесс теперь фиксируется на фото.
Всё автоматизировано: от приёма заявки до отправки результатов.
Нет бумаги - только электронные версии диагностических карт.
Реальные риски отказа - если у машины технические проблемы.
Если ваша машина исправна, проходить техосмотр несложно и занимает минимум времени. Но попытка "купить" карту без визита на СТО теперь практически невозможна. Система стала строже, прозрачнее и требует от водителей внимания к техническому состоянию своего автомобиля.
Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС).
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.