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Техосмотр стал цифровым — и теперь ваш автомобиль расскажет о вас больше, чем вы знаете

Отсутствие техосмотра в нужных случаях грозит штрафом 2000 рублей — КоАП
2:35
Авто

Для многих водителей техосмотр раньше был формальностью — его проходили "на бумаге" ради галочки или покупки ОСАГО. Однако сегодня всё изменилось. Хотя обязательный техосмотр для частных автомобилей в стандартных случаях отменили, полностью игнорировать его уже не получится. Есть ситуации, при которых без проверки технического состояния автомобиля не обойтись.

техосмотр
Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
техосмотр

Когда техосмотр по-прежнему обязателен

Вам потребуется пройти диагностику, если:

  • оформляете покупку подержанного автомобиля и оформляете полис ОСАГО без остатка срока старого;

  • вносите изменения в конструкцию машины (например, устанавливаете газовое оборудование);

  • получаете предписание от инспектора ГИБДД после осмотра на месте;

  • планируете использовать авто в коммерческих целях (такси, грузоперевозки).

Как проходит техосмотр сегодня

После ужесточения требований с марта 2021 года процедура стала гораздо строже:

  • проводится фотофиксация с передачей снимков в единую электронную базу;

  • инспекторы фиксируют госномер, VIN, цвет кузова, местоположение авто;

  • видеозаписи не ведутся, но геометка обязательна;

  • результаты хранятся только в цифровом виде, бумажной карты вы не получите.

Нарушение требований (отсутствие актуальной карты в обязательных случаях) может привести к штрафу в 2000 рублей (статья 12.5 КоАП РФ).

Что проверяют на СТО

Мастера осматривают:

  • тормозную систему;

  • световые приборы;

  • наличие трещин на стекле;

  • состояние шин;

  • ремни безопасности;

  • общее состояние ходовой части.

Особое внимание уделяется автомобилям с доработками, а также тем, у кого есть ошибки в системе ABS или неисправности фар. В этих случаях возможен отказ.

Что изменилось для автовладельцев

  • Никаких "формальных" техосмотров - процесс теперь фиксируется на фото.

  • Всё автоматизировано: от приёма заявки до отправки результатов.

  • Нет бумаги - только электронные версии диагностических карт.

  • Реальные риски отказа - если у машины технические проблемы.

Если ваша машина исправна, проходить техосмотр несложно и занимает минимум времени. Но попытка "купить" карту без визита на СТО теперь практически невозможна. Система стала строже, прозрачнее и требует от водителей внимания к техническому состоянию своего автомобиля.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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