Техосмотр стал цифровым — и теперь ваш автомобиль расскажет о вас больше, чем вы знаете

Отсутствие техосмотра в нужных случаях грозит штрафом 2000 рублей — КоАП

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Для многих водителей техосмотр раньше был формальностью — его проходили "на бумаге" ради галочки или покупки ОСАГО. Однако сегодня всё изменилось. Хотя обязательный техосмотр для частных автомобилей в стандартных случаях отменили, полностью игнорировать его уже не получится. Есть ситуации, при которых без проверки технического состояния автомобиля не обойтись.

Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ техосмотр

Когда техосмотр по-прежнему обязателен

Вам потребуется пройти диагностику, если:

оформляете покупку подержанного автомобиля и оформляете полис ОСАГО без остатка срока старого;

вносите изменения в конструкцию машины (например, устанавливаете газовое оборудование);

получаете предписание от инспектора ГИБДД после осмотра на месте;

планируете использовать авто в коммерческих целях (такси, грузоперевозки).

Как проходит техосмотр сегодня

После ужесточения требований с марта 2021 года процедура стала гораздо строже:

проводится фотофиксация с передачей снимков в единую электронную базу;

инспекторы фиксируют госномер, VIN, цвет кузова , местоположение авто;

видеозаписи не ведутся , но геометка обязательна;

результаты хранятся только в цифровом виде, бумажной карты вы не получите.

Нарушение требований (отсутствие актуальной карты в обязательных случаях) может привести к штрафу в 2000 рублей (статья 12.5 КоАП РФ).

Что проверяют на СТО

Мастера осматривают:

тормозную систему;

световые приборы;

наличие трещин на стекле;

состояние шин;

ремни безопасности;

общее состояние ходовой части.

Особое внимание уделяется автомобилям с доработками, а также тем, у кого есть ошибки в системе ABS или неисправности фар. В этих случаях возможен отказ.

Что изменилось для автовладельцев

Никаких "формальных" техосмотров - процесс теперь фиксируется на фото.

Всё автоматизировано : от приёма заявки до отправки результатов.

Нет бумаги - только электронные версии диагностических карт.

Реальные риски отказа - если у машины технические проблемы.

Если ваша машина исправна, проходить техосмотр несложно и занимает минимум времени. Но попытка "купить" карту без визита на СТО теперь практически невозможна. Система стала строже, прозрачнее и требует от водителей внимания к техническому состоянию своего автомобиля.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС).

