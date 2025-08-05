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Думали, что спасаете машину, а в итоге добили её: ошибка, которую совершают при буксировке

Буксировка авто с АКПП на тросе грозит перегревом и поломкой коробки передач
2:35
Авто

Автомобили с автоматической коробкой передач давно стали стандартом на дорогах, особенно в крупных городах. Они обеспечивают высокий уровень комфорта и упрощают вождение. Но когда речь заходит о буксировке — будь то прицеп или другое транспортное средство — возникают спорные моменты. Особенно, если речь идёт о транспортировке автомобиля с АКПП.

Китайский авто с прицепом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Китайский авто с прицепом

Почему буксировка автомата — рискованная затея

Автоматическая трансмиссия требует постоянной циркуляции трансмиссионной жидкости (ATF) для смазки и охлаждения. Проблема в том, что:

  • Масло циркулирует только при работающем двигателе - насос не активен на заглушенной машине.

  • При буксировке на нейтрали без запуска двигателя детали продолжают вращаться, но без достаточной смазки.

  • Даже на холостом ходу давление масла может быть слишком низким для нормальной работы.

  • Движение на тросе без мотора допустимо только на скорости до 15 км/ч и на расстоянии не более 2-3 км — и только в крайнем случае.

Это прямой путь к перегреву и дорогостоящему ремонту коробки передач.

Как буксировать автомат правильно

Если автомобиль не может завестись:

  • используйте эвакуатор или платформу - это самый безопасный способ;

  • допустимо применять катки под ведущие колёса, чтобы избежать вращения элементов трансмиссии;

  • главное правило — ведущие колёса не должны касаться дороги.

Если двигатель заведен:

  • буксировка возможна, но на скорости до 40 км/ч;

  • расстояние — не более 15-20 км;

  • двигаться плавно, избегать рывков, соблюдать умеренный ритм.

Даже с работающим мотором масляная система АКПП не работает в полную силу, особенно при низких оборотах. Поэтому долго буксировать нельзя.

Можно ли буксировать прицеп на машине с АКПП

В целом — да, если:

  • конструкция автомобиля предусматривает установку фаркопа (обязательно уточните в инструкции);

  • соблюдается мера нагрузки - не перегружайте трансмиссию;

  • езда ведётся в ручном или полуавтоматическом режиме, особенно на подъёмах;

  • избегаются резкие старты и длительные ускорения.

Некоторые китайские бренды и вовсе запрещают использовать прицеп с их машинами на "автомате" — об этом указано в ПТС или руководстве.

В итоге, при разумной эксплуатации "автомат" справится с буксировкой — но только если водитель учитывает технические особенности трансмиссии.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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