Думали, что спасаете машину, а в итоге добили её: ошибка, которую совершают при буксировке

Буксировка авто с АКПП на тросе грозит перегревом и поломкой коробки передач

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобили с автоматической коробкой передач давно стали стандартом на дорогах, особенно в крупных городах. Они обеспечивают высокий уровень комфорта и упрощают вождение. Но когда речь заходит о буксировке — будь то прицеп или другое транспортное средство — возникают спорные моменты. Особенно, если речь идёт о транспортировке автомобиля с АКПП.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Китайский авто с прицепом

Почему буксировка автомата — рискованная затея

Автоматическая трансмиссия требует постоянной циркуляции трансмиссионной жидкости (ATF) для смазки и охлаждения. Проблема в том, что:

Масло циркулирует только при работающем двигателе - насос не активен на заглушенной машине.

При буксировке на нейтрали без запуска двигателя детали продолжают вращаться, но без достаточной смазки.

Даже на холостом ходу давление масла может быть слишком низким для нормальной работы.

Движение на тросе без мотора допустимо только на скорости до 15 км/ч и на расстоянии не более 2-3 км — и только в крайнем случае.

Это прямой путь к перегреву и дорогостоящему ремонту коробки передач.

Как буксировать автомат правильно

Если автомобиль не может завестись:

используйте эвакуатор или платформу - это самый безопасный способ;

допустимо применять катки под ведущие колёса , чтобы избежать вращения элементов трансмиссии;

главное правило — ведущие колёса не должны касаться дороги.

Если двигатель заведен:

буксировка возможна, но на скорости до 40 км/ч ;

расстояние — не более 15-20 км ;

двигаться плавно, избегать рывков, соблюдать умеренный ритм.

Даже с работающим мотором масляная система АКПП не работает в полную силу, особенно при низких оборотах. Поэтому долго буксировать нельзя.

Можно ли буксировать прицеп на машине с АКПП

В целом — да, если:

конструкция автомобиля предусматривает установку фаркопа (обязательно уточните в инструкции);

соблюдается мера нагрузки - не перегружайте трансмиссию;

езда ведётся в ручном или полуавтоматическом режиме , особенно на подъёмах;

избегаются резкие старты и длительные ускорения.

Некоторые китайские бренды и вовсе запрещают использовать прицеп с их машинами на "автомате" — об этом указано в ПТС или руководстве.

В итоге, при разумной эксплуатации "автомат" справится с буксировкой — но только если водитель учитывает технические особенности трансмиссии.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

