Всё по правилам — но всё равно медленно: что не так с самой известной дорогой к морю

Камеры на М-4 фиксируют превышение даже на платных участках с ремонтом

2:11 Your browser does not support the audio element. Авто

У многих водителей сложилось чёткое убеждение: если дорога платная, значит, по ней можно ехать быстро и с комфортом. Однако на трассе М-4 "Дон" нередко встречаются участки с ограничением скорости до 90 км/ч — и это вызывает закономерные вопросы.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Почему на платной трассе ограничения

Летний поток автомобилей, направляющихся к морю, лишь усиливает недовольство. Вместо свободного движения — пробки, ремонты и сниженная скорость. Но важно понимать: ограничения не устанавливаются без оснований.

На извилистых участках с ограниченной видимостью

В местах повышенной аварийности

При сложном рельефе и старой инфраструктуре

Многие фрагменты М-4 представляют собой расширенную старую трассу, где не всегда возможно безопасно ехать на высоких скоростях. Поэтому снижение лимита — мера вынужденная и соответствует действующим нормам безопасности.

А что со штрафами

Оплаченный проезд не даёт поблажек. Камеры продолжают фиксировать нарушения. Если превышение — более чем на 19 км/ч, последует штраф, независимо от того, насколько дорога современная и дорогая.

Постоянные камеры

Мобильные комплексы

Временные знаки в зонах ремонта

Игнорировать ограничения — рискованно. Особенно летом, когда ведутся работы: временные лимиты могут снижаться до 50 км/ч. В этих местах часто устанавливают камеры, и они фиксируют нарушения без пощады.

Почему лучше снизить скорость заранее

на дороге работают люди и техника

ограничение защищает не только рабочих, но и самих водителей

резкие торможения и манёвры на высокой скорости повышают риск ДТП

штрафы могут оказаться неожиданно высокими и испортить поездку

Даже если знаки кажутся неоправданными, они установлены по нормативам. Лучше отнестись к ним как к элементу защиты, а не препятствию. Ведь главная задача трассы — довезти водителя и пассажиров живыми и целыми, а не дать проехать быстрее всех.

Уточнения

Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" - автомобильная дорога федерального значения Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск.

