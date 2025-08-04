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Всё по правилам — но всё равно медленно: что не так с самой известной дорогой к морю

Камеры на М-4 фиксируют превышение даже на платных участках с ремонтом
2:11
Авто

У многих водителей сложилось чёткое убеждение: если дорога платная, значит, по ней можно ехать быстро и с комфортом. Однако на трассе М-4 "Дон" нередко встречаются участки с ограничением скорости до 90 км/ч — и это вызывает закономерные вопросы.

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

Почему на платной трассе ограничения

Летний поток автомобилей, направляющихся к морю, лишь усиливает недовольство. Вместо свободного движения — пробки, ремонты и сниженная скорость. Но важно понимать: ограничения не устанавливаются без оснований.

  • На извилистых участках с ограниченной видимостью

  • В местах повышенной аварийности

  • При сложном рельефе и старой инфраструктуре

Многие фрагменты М-4 представляют собой расширенную старую трассу, где не всегда возможно безопасно ехать на высоких скоростях. Поэтому снижение лимита — мера вынужденная и соответствует действующим нормам безопасности.

А что со штрафами

Оплаченный проезд не даёт поблажек. Камеры продолжают фиксировать нарушения. Если превышение — более чем на 19 км/ч, последует штраф, независимо от того, насколько дорога современная и дорогая.

  • Постоянные камеры

  • Мобильные комплексы

  • Временные знаки в зонах ремонта

Игнорировать ограничения — рискованно. Особенно летом, когда ведутся работы: временные лимиты могут снижаться до 50 км/ч. В этих местах часто устанавливают камеры, и они фиксируют нарушения без пощады.

Почему лучше снизить скорость заранее

  • на дороге работают люди и техника

  • ограничение защищает не только рабочих, но и самих водителей

  • резкие торможения и манёвры на высокой скорости повышают риск ДТП

  • штрафы могут оказаться неожиданно высокими и испортить поездку

Даже если знаки кажутся неоправданными, они установлены по нормативам. Лучше отнестись к ним как к элементу защиты, а не препятствию. Ведь главная задача трассы — довезти водителя и пассажиров живыми и целыми, а не дать проехать быстрее всех.

Уточнения

Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" - автомобильная дорога федерального значения Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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