Права нет, шлема нет — зато есть шанс получить компенсацию от автолюбителя: абсурд на дорогах

Водителю грозит выплата 70 тысяч за моральный вред после аварии с самокатом

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Автовладельцы несут особую ответственность на дороге — их транспорт юридически признан источником повышенной опасности. Именно поэтому даже в ситуациях, где водитель не нарушал правил, он может оказаться обязанным компенсировать ущерб.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина в сером костюме едет на самокате

Что произошло

Водитель выезжал со двора частного дома. На придомовой территории в его машину врезался самокатчик, не снижая скорости. Удар пришёлся в колесо автомобиля, а человек на самокате получил лёгкие травмы и попал в больницу. Нарушений со стороны водителя полиция не выявила, дело не возбудили. Однако пострадавший подал гражданский иск — требует 70 тысяч рублей за моральный вред.

Кто и за что отвечает

Согласно статье 1100 ГК РФ, владелец источника повышенной опасности (то есть водитель автомобиля) может быть обязан возместить вред, даже если не виноват в произошедшем. Это не административный, а гражданский спор, и отсутствие протокола ГИБДД не играет ключевой роли.

Даже если самокатчик нарушил правила, он может рассчитывать на частичную компенсацию — если неосторожность водителя не будет доказана.

Что может повлиять на решение суда

Наличие доказательств неосторожности со стороны пострадавшего

Факты , подтверждающие, что действия водителя были максимально аккуратными

Медицинские документы , подтверждающие тяжесть травм

Записи с камер, показания очевидцев

Также, если самокат повредил автомобиль, водитель может подать встречное требование о возмещении затрат на ремонт. Но только при наличии подтверждающих документов: актов осмотра, счетов, заключений экспертов.

Таким образом, водитель не всегда виновен, но ответственность в подобных ситуациях всё равно может наступить. Всё зависит от качества доказательной базы. Грамотный сбор фактов и юридическая защита помогут существенно снизить сумму выплат — либо вовсе избежать их.

Уточнения

Моральный вред - физические или нравственные страдания, испытываемые лицом при нарушении его личных неимущественных или иных нематериальных благ.

