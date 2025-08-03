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Эти странные шары на проводах спасают больше жизней, чем может показаться на первый взгляд

Яркие шары на ЛЭП делают провода заметными для пилотов и спецтехники
2:02
Авто

Яркие сферические шары на проводах линий электропередачи часто вызывают вопросы у автомобилистов и пешеходов. Кто-то считает, что это устройства отпугивания птиц или элементы дизайна. Однако их назначение куда более серьёзное — это часть системы обеспечения безопасности.

Дорога с дорогой машиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дорога с дорогой машиной

Что это за конструкции и где их устанавливают

Эти сферические маркеры размещаются на воздушных линиях в местах, где они пересекают:

  • автотрассы

  • железнодорожные пути

  • водные переправы

  • потенциальные маршруты авиации

Диаметр таких шаров — более 50 см, а окрашиваются они в яркие цвета: красный, белый или оранжевый. Всё это необходимо для того, чтобы они были максимально заметны в любых условиях.

Основное назначение маркеров

Главная задача — сделать провода видимыми для экипажей воздушных судов, особенно в условиях плохой видимости:

  • туман

  • снег

  • осадки

  • сумерки или ночное время

Такой визуальный ориентир помогает пилотам избежать столкновений с ЛЭП, что особенно важно для вертолётов и малой авиации.

Дополнительные функции сфер

  • Защита от птиц. Яркие цвета отпугивают пернатых, не давая им скапливаться на проводах. Это снижает риск повреждений изоляторов и обрывов.

  • Предупреждение для техники. Краны, вышки, строительные платформы могут задеть провода. Маркеры сигнализируют: "Здесь проходит линия — соблюдай высоту".

  • Навигация для грузового транспорта. При низко натянутых проводах шары подсказывают водителям фур и тягачей с негабаритом: впереди преграда, стоит замедлиться и сверить габариты.

Такие визуальные элементы — это не просто "яркие шары", а важная часть системы предупреждения. Они позволяют своевременно обнаружить опасные участки и предотвратить аварии как в воздухе, так и на земле.

Уточнения

Ли́ния электропереда́чи (ЛЭП) - часть энергосистемы и электрической сети, предназначенная для передачи электроэнергии от объектов генерации к преобразовательным и распределительным узлам, а также для связи смежных энергосистем.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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