Эти странные шары на проводах спасают больше жизней, чем может показаться на первый взгляд

Яркие сферические шары на проводах линий электропередачи часто вызывают вопросы у автомобилистов и пешеходов. Кто-то считает, что это устройства отпугивания птиц или элементы дизайна. Однако их назначение куда более серьёзное — это часть системы обеспечения безопасности.
Эти сферические маркеры размещаются на воздушных линиях в местах, где они пересекают:
автотрассы
железнодорожные пути
водные переправы
потенциальные маршруты авиации
Диаметр таких шаров — более 50 см, а окрашиваются они в яркие цвета: красный, белый или оранжевый. Всё это необходимо для того, чтобы они были максимально заметны в любых условиях.
Главная задача — сделать провода видимыми для экипажей воздушных судов, особенно в условиях плохой видимости:
туман
снег
осадки
сумерки или ночное время
Такой визуальный ориентир помогает пилотам избежать столкновений с ЛЭП, что особенно важно для вертолётов и малой авиации.
Защита от птиц. Яркие цвета отпугивают пернатых, не давая им скапливаться на проводах. Это снижает риск повреждений изоляторов и обрывов.
Предупреждение для техники. Краны, вышки, строительные платформы могут задеть провода. Маркеры сигнализируют: "Здесь проходит линия — соблюдай высоту".
Навигация для грузового транспорта. При низко натянутых проводах шары подсказывают водителям фур и тягачей с негабаритом: впереди преграда, стоит замедлиться и сверить габариты.
Такие визуальные элементы — это не просто "яркие шары", а важная часть системы предупреждения. Они позволяют своевременно обнаружить опасные участки и предотвратить аварии как в воздухе, так и на земле.
Ли́ния электропереда́чи (ЛЭП) - часть энергосистемы и электрической сети, предназначенная для передачи электроэнергии от объектов генерации к преобразовательным и распределительным узлам, а также для связи смежных энергосистем.
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