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Слухи о запрете праворульных машин: в МВД сделали важное заявление

МВД проясняет ситуацию с правым рулем: запрета не будет, но есть нюансы
2:04
Авто

МВД России официально опровергло информацию о введении запрета на покупку, продажу и эксплуатацию автомобилей с правым рулём на территории страны.

Праворульный автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Oleh Kernytskyi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Праворульный автомобиль

Ирина Волк, официальная представительница ведомства, в своём Telegram-канале написала, что эти сведения не соответствуют действительности и не являются подтверждёнными официальными источниками.

Несмотря на отсутствие запрета, в МВД подчеркнули важность проведения просветительской работы с владельцами праворуких автомобилей. Это включает в себя информирование водителей о потенциальных рисках и особенностях управления такими транспортными средствами в российских условиях. Ожидается, что в дальнейшем будут разработаны механизмы взаимной адаптации праворуких автомобилей и дорожной инфраструктуры для повышения безопасности движения.

В рамках нового проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения, который находится на стадии обсуждения, планируется пересмотреть подходы к допуску транспортных средств с правым рулём на основе оценки рисков. В документе упоминается рост импорта автомобилей с правым рулём из стран Востока, а также увеличение числа аварий с их участием. Это становится всё более актуальной проблемой, учитывая высокую статистику ДТП.

В 2024 году аварии с участием праворуких автомобилей составили более десятой части всех дорожно-транспортных происшествий в России, а число погибших в таких ДТП также составляет более десятой части от общего числа погибших. Эти данные свидетельствуют о том, что использование автомобилей с правым рулём может существенно повлиять на безопасность дорожного движения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Вместо введения запрета, МВД России сосредоточится на повышении безопасности через информирование водителей и адаптацию дорожной инфраструктуры для безопасного использования праворуких автомобилей.

Уточнения

Telegram-канал — приложение мессенджера Telegram, позволяющее доставлять информацию подписчикам. Телеграм-каналы появились в сентябре 2015 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
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