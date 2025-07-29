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В Китае раскрыта грандиозная афера с продажей автомобилей: что скрывают автодилеры

Китайские автодилеры завышают продажи с помощью подложных страховок
2:19
Авто

В Китае была раскрыта крупная афера, связанная с продажей автомобилей. Как сообщает Reuters, китайские автодилеры массово страхуют автомобили до их фактической продажи, чтобы искусственно завысить статистику и выполнить план продаж. Эта схема затрагивает как местных производителей, так и международные бренды.

Автосалон
Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Автосалон

Как работает схема страхования

Дилеры оформляют страховку на автомобили, которые ещё не были проданы, часто на чужое имя. Эти машины затем учитываются как проданные, что позволяет автопроизводителям и дилерам достигать высоких показателей и занимать лидирующие позиции в рейтингах продаж.

Участники схемы

В мошеннической схеме участвуют такие китайские автопроизводители, как:

  • BYD

  • Zeekr (принадлежит Geely)

  • Neta (Hozon Auto)

  • Changan

  • Li Auto

Кроме того, в схеме задействованы и иностранные бренды, включая Toyota, Volkswagen и Buick.

Последствия для покупателей

Это поведение дилеров вводит покупателей в заблуждение, так как многие из них обнаруживают, что автомобиль уже застрахован, только после его покупки. В некоторых случаях потребители подают в суд на автодилеров, и суды встают на сторону покупателей.

Проблемы для рынка

Подобная практика искажается статистику рынка и снижает доверие потребителей к автопроизводителям. Параллельно с этим в Китае продолжается ценовая война среди более чем 100 брендов, что ухудшает ситуацию на рынке.

Нулевой пробег и его последствия

С увеличением числа таких случаев доля автомобилей с нулевым пробегом (то есть машин, которые были зарегистрированы как проданные, но не покинули автосалоны) растет. Это ещё больше ухудшает репутацию рынка и вызывает недовольство потребителей.

Реакция властей

Ассоциация автопроизводителей Китайской Народной Республики уже осудила такую практику, назвав использование страхования как инструмента для завышения статистики - примером "недобросовестной конкуренции". Несмотря на растущий спрос на новые автомобили и технологии, такая практика снижает доверие к рынку, что может негативно повлиять на покупательский интерес в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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