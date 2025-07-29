Эти привычки за рулем станут слишком дорогими: деньги и свобода под угрозой

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Водителей будут строже наказывать за опасное поведение на дорогах
3:11
Авто

Применение уголовной ответственности за опасное вождение связано с ростом числа аварий, включая смертельные случаи. Об этом Pravda.Ru заявил автоэксперт и специалист по контраварийному вождению Егор Васильев.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Ранее сообщалось, что суды в ряде регионов России начали выносить приговоры в отношении водителей, уличенных в опасном или агрессивном вождении. В некоторых случаях речь идет о штрафах, в других — о реальных сроках лишения свободы. В ход пошла статья 267.1 УК, которая ранее применялась крайне редко. 

По словам Егора Васильева, в обсуждаемой практике речь идет не об агрессивном, а именно об опасном вождении.

Он отметил, что признаки опасного вождения достаточно четко определены:

"Первое — это опасное перестроение. Второе — это несоблюдение дистанции боковой и продольной. Третье — это препятствие обгону. Четвертое — это не уступать дорогу при перестроении, перестраиваться из полосы в полосу, не соблюдать дистанцию, ездить между рядами, резко тормозить", — пояснил автоэксперт.

Он подчеркнул, что ужесточение наказания связано с попыткой государства снизить риск на дорогах. 

"С аварийностью на дорогах у нас большие проблемы. Причем периодически наблюдаются всплески аварий с тяжелым, со смертельным исходом", — отметил Васильев.

По его словам, существует несколько способов борьбы с опасным вождением. Один из них — видеокамеры, однако они не способны фиксировать последовательные действия, которые составляют опасное вождение.

"Опасное вождение становится тогда, когда опасные действия совершаются последовательно два раза подряд и более. Камеры это вряд ли смогут сейчас фиксировать на том уровне технической оснащенности, который мы имеем", — добавил эксперт.

Также он напомнил о сокращении числа инспекторов на дорогах, что снижает эффективность контроля. Поэтому наибольший эффект, по его мнению, дает именно усиление наказаний.

"Применение уже таких мер наказания в виде повышенных штрафов и вплоть до уголовной ответственности — это, конечно, как показывает практика во всем мире, играет наибольшую роль при профилактике подобного рода правонарушений", — отметил Васильев.

Он выразил уверенность, что если ужесточенные меры не дадут результатов, давление на водителей будет усиливаться.

"Будут пытаться утяжелять и статью, и экономический пресс, потому что по-другому с водителями, к сожалению, как показывает практика, бороться очень тяжело", — подчеркнул эксперт.

Он назвал происходящее вынужденной мерой, необходимой для спасения жизней.

"Несмотря на то что автомобили у нас становятся все безопаснее, все защищеннее, все умнее, количество ДТП по-прежнему непозволительно велико. И как показывает практика, в большинстве своем это человеческий фактор. Значит, надо воздействовать на людей", — заявил Васильев.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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