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Вроде бы и Москвич, и не Москвич: чем Tenet T8 может удивить российского покупателя

Автомобиль Tenet T8 дебютирует на российском рынке: характеристики и особенности
3:08
Авто

Российский автобренд Tenet представил свою первую модель — семиместный кроссовер T8, который по праву можно назвать флагманом нового бренда. Этот автомобиль обещает стать значимым игроком на российском рынке и отличается современными технологиями и продуманным дизайном.

Презентация российского автомобиля Tenet
Фото: Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша
Презентация российского автомобиля Tenet

По информации газеты "Известия" презентация T8 включала множество впечатляющих характеристик, включая светодиодную оптику, 19-дюймовые диски и панорамную крышу, что придает кроссоверу стильный и современный внешний вид. Инновационные скрытые дверные ручки с электроприводом обеспечивают удобство использования даже при низких температурах, до -30 градусов, что является важным преимуществом для российского климата.

Интерьер автомобиля также не оставит равнодушным. Он предлагается в двух цветовых решениях: чёрный с серым и бежевый, что позволяет выбрать вариант, который подходит каждому. Около 80% салона занимают мягкие материалы, что создаёт комфортную атмосферу внутри автомобиля. Для удобства водителя предусмотрены электрорегулировки кресла, функция памяти, вентиляция и обогрев, а также атмосферная подсветка и аудиосистема Sony. Центральный экран и приборная панель также расположены с максимальным комфортом для водителя и пассажиров.

Для любителей путешествий и перевозки большого количества багажа, объем багажника с сиденьями, сложенными в сплошную плоскость, достигает 1930 литров, что является одним из самых лучших показателей в классе. Багажное отделение также открывается без помощи рук и оснащено подсветкой, что добавляет удобства в использовании.

Серийное производство Tenet T8 будет налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, что позволит выпускать автомобили в России и обеспечивать высокий уровень сборки. Бренд Tenet ориентирован исключительно на российский рынок, и на первом этапе модельный ряд будет включать четыре кроссовера: два паркетника класса B и C, а также два паркетника класса D. Важно отметить, что автомобили построены на базе китайского автопроизводителя Chery, что также определяет некоторые особенности конструкции и качества.

В условиях растущей конкуренции на российском автомобильном рынке, стоит отметить, что с 24 июля на российском рынке появился "Москвич 8", который также является семиместным кроссовером. Он представлен в трех комплектациях с ценами от 2,98 до 3,37 миллиона рублей, что ставит Tenet T8 в конкурентную нишу с аналогичными моделями.

Таким образом, Tenet T8 обещает стать важным шагом в развитии российского автомобилестроения, предлагая высококачественные автомобили с современными технологиями и интересным дизайном, которые смогут привлечь внимание покупателей в России.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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