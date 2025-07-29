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Без руля и педалей: как Lyft меняет будущее транспорта

Lyft планирует запустить беспилотные шаттлы без рулевого колеса к 2026 году
3:17
Авто

Компания Lyft анонсировала амбициозный проект по запуску автономных маршрутных такси, которые будут функционировать без рулевого колеса и педалей, к концу 2026 года. Это проект представляет собой значительный шаг в развитии беспилотных технологий и транспорте, предлагая совершенно новый опыт для пассажиров.

LyftUberCar
Фото: commons.wikimedia by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
LyftUberCar

Lyft планирует развертывание электрических микроавтобусов, сотрудничая с такими компаниями, как Benteler и Holon. Эти автономные шаттлы будут курсировать по ключевым регионам США, включая крупные аэропорты. Система маршрутов будет разработана так, чтобы обеспечить удобное и безопасное передвижение в крупных городах и на стратегически важных маршрутах.

Новаторский Holon Urban — это полностью электрический микроавтобус на 15 пассажиров. Этот транспорт работает на автономной платформе Mobileye уровня 4, что обеспечивает высокий уровень безопасности и функциональности при отсутствии водителя. Устройство не имеет рулевого колеса или педалей, что делает его полностью автономным. Это шаг вперед к созданию безопасных и удобных автономных транспортных средств для городов будущего.

Производство шаттлов начнется в 2025 году на заводе в Джексонвилле, штат Флорида. Первый запуск шаттлов Lyft запланирован на конец 2026 года. В дальнейшем они будут доступны для пользователей через приложение Lyft, что обеспечит удобство заказа и использования для пассажиров. Платформа будет интегрирована с существующей системой Lyft, обеспечивая простоту и доступность использования.

Lyft выбирает стратегию партнерства, а не создания и владения собственным автопарком. Это контрастирует с подходом таких компаний, как Waymo и BMW, которые столкнулись с рядом трудностей в разработке собственных беспилотных технологий. Uber также принял стратегию внешних партнерств после ряда неудач в области беспилотных автомобилей. Это позволяет Lyft уменьшить риски и сосредоточиться на интеграции технологий с существующими партнерами.

Однако, как и в случае с другими инициативами в области автономных автомобилей, Lyft сталкивается с рядом нормативных и общественных препятствий. Взаимодействие с местными сообществами и регулирующими органами, а также разногласия по поводу автономных транспортных средств в политическом и культурном контексте остаются важными аспектами для компании. Lyft делает ставку на надежность и стабильность шаттлов, что поможет ей преодолеть эти препятствия и добиться успеха на рынке.

Lyft намерена занять лидирующие позиции в области беспилотных перевозок, сделав акцент на надежности и партнёрских отношениях. Стратегия компании ориентирована на внедрение передовых технологий, которые значительно повлияют на будущее городской мобильности. Несмотря на регуляторные вызовы, автономные шаттлы Lyft могут стать революционным шагом на пути к более безопасным и удобным поездкам.

Уточнения

Lyft — агрегатор такси, публичная компания из Сан-Франциско (штат Калифорния, США), позволяющая пользователям находить с помощью интернет-сайта или мобильного приложения водителей, сотрудничающих с сервисом, и готовых подвезти их за умеренную плату.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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