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Электромобили без риска возгораний: Covestro представила инновационную технологию

Революционная защита от возгораний: новая технология для аккумуляторов электромобилей
3:03
Авто

В последние годы безопасность аккумуляторов электромобилей (EV) становится одним из самых обсуждаемых вопросов в автомобильной отрасли. В ответ на растущие опасения компания Covestro представила революционную огнезащитную пену, которая предназначена для герметизации аккумуляторов и снижения риска возгораний в электромобилях.

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Новая технология Covestro для безопасности аккумуляторов EV

Технология огнезащитной пены Baysafe BEF от Covestro отвечает самым современным требованиям безопасности, соответствуя новым стандартам для аккумуляторов в Китае, которые вступят в силу в 2026 году. Этот стандарт был разработан с целью повышения безопасности аккумуляторов, используемых в электромобилях, и теперь позволит значительно снизить риски, связанные с возможными пожарами.

Преимущества пены Baysafe BEF

Пена Baysafe BEF обладает множеством преимуществ, среди которых защита аккумуляторных элементов от механических, электрических и термических воздействий. Она также обеспечивает высокую жесткость при кручении и улучшенную передачу усилия, что в свою очередь способствует повышению плотности упаковки аккумуляторных ячеек. Это важно для увеличения пробега электромобилей, что является одним из главных факторов, влияющих на выбор потребителей.

Причины возгораний аккумуляторов EV

Наиболее частой причиной возгораний аккумуляторов в электромобилях является повреждение аккумуляторного блока, которое происходит в результате аварий. После повреждения может возникать тепловой разгон, который приводит к выделению тепла и токсичных газов, что увеличивает риск распространения огня. Тушение таких возгораний также является более сложной задачей, так как оно требует больше времени и значительных объемов воды по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Опасения потребителей по поводу безопасности аккумуляторов EV остаются актуальными, и они часто становятся барьером для широкого распространения электромобилей. Новая технология Covestro нацелена на снижение этих рисков, соответствуя новым стандартам безопасности, которые вскоре станут обязательными. Ожидается, что с развитием этих технологий новые стандарты безопасности будут распространяться и на другие страны, что повысит доверие потребителей к электромобилям.

Инновационная огнезащитная пена от Covestro открывает новые возможности для улучшения безопасности аккумуляторов в электромобилях, что, в свою очередь, может значительно повысить доверие потребителей и ускорить переход к более безопасным и эффективным электромобилям. Технологии безопасности продолжают совершенствоваться, и с каждым днем электромобили становятся всё более безопасными и надежными.

Уточнения

Covestro AG — немецкая химическая компания, созданная в 2015 году отделением от Bayer. Штаб-квартира расположена в Леверкузене. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 919-е место.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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