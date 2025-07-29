Своим — по своим правилам: как китайские авто получают 5 звёзд в своих же краш-тестах

В C-NCAP жёстче фронтальный тест, но Euro NCAP строже к спасению пассажиров

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Когда россияне массово пересаживались на китайские автомобили, немногие задумывались, насколько их безопасность соответствует привычным стандартам. До 2022 года большинство машин в стране были европейскими или японскими, и их проверяли по методикам Euro NCAP. Сегодня в России доминируют модели из КНР, прошедшие испытания в рамках C-NCAP. Но можно ли считать, что пять звёзд в Китае равны пяти в Европе?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Краш-тест

Кто такие NCAP и зачем они нужны

В каждой крупной автомобильной стране есть своя независимая система оценки безопасности новых автомобилей. В Европе это Euro NCAP, в Китае — C-NCAP (China New Car Assessment Program). Обе программы обновляют методики каждые 2-3 года и включают как реальные краш-тесты, так и виртуальные симуляции, имитирующие разные дорожные ситуации.

Euro NCAP считается более строгой, но и C-NCAP не стоит на месте — особенно в части оценки электромобилей.

Лобовые и боковые удары: у кого жёстче

В базовом наборе обеих систем — фронтальные столкновения с перекрытием 100% и 50%. При полном перекрытии в Китае тест проводят на скорости 55 км/ч, в Европе — 50 км/ч. Это разница в пользу китайского стандарта.

Боковой удар проводится с тележкой массой 1700 кг в C-NCAP и 1400 кг в Euro NCAP. Скорость одинакова — 60 км/ч. Здесь китайцы тоже действуют жёстче.

Одинаковыми остались только два испытания: удар о столб (32 км/ч под углом 75°) и тест на защиту шеи при наезде сзади (разница только в скорости — 20 км/ч в Китае, 24 км/ч в Европе).

Особенности C-NCAP: акцент на электромобили

Уникальный тест китайской программы — проверка защиты аккумулятора электромобиля. Машина наезжает на бетонную полусферу, имитирующую препятствие, и при этом удар приходится прямо на батарею. Это позволяет выявить слабые места в защите от пробоя, замыкания или перегрева.

Такого теста в Euro NCAP пока нет, хотя число электромобилей на дорогах Европы быстро растёт.

Что ценит Euro NCAP: женщины, дети и спасатели

В европейских тестах больше внимания уделяется пассивной безопасности для женщин и детей. Манекены в салоне отличаются по размеру: используется не только стандартный мужской, но и женский, а также разные модели детских сидений и пассажиров разного возраста. Это позволяет точнее оценить, как ремни и подушки действуют на тела разной комплекции.

Также Euro NCAP с 2026 года начнёт учитывать, насколько автомобиль позволяет быстро эвакуировать пассажиров после аварии, как работает система eCall и не мешают ли мультимедийные экраны в экстремальной ситуации.

Любопытный факт: большие экраны, которые так любят дизайнеры, будут "штрафоваться" при выставлении итоговой оценки — за отвлечение водителя от дороги.

Электроника: где строже

Обе программы проверяют системы активной безопасности: автоматическое торможение (AEB), контроль слепых зон, удержание в полосе (LCA). В 2024 году C-NCAP расширил список опций, за которые начисляются баллы: теперь оценивается, насколько точно электроника распознаёт детей на дороге, есть ли предупреждение об открывании двери при приближении транспорта и адаптивные фары.

Euro NCAP делает это жёстче: баллы можно потерять не только за отсутствие функций, но и за их нестабильную работу.

А что в итоге: можно ли сравнивать

Формально, пять звёзд в C-NCAP и Euro NCAP означают, что автомобиль соответствует высоким стандартам безопасности. Однако методики разные, и прямое сравнение затруднено: лишь единицы моделей проходили испытания в обеих системах.

На практике Euro NCAP даёт более полную картину безопасности: от удара до эвакуации. C-NCAP же добавляет ценные тесты для электрокаров, что актуально на фоне роста продаж "электричек".

Если вы выбираете китайский автомобиль, важно не просто смотреть на количество звёзд, а понимать, по какой методике они выставлены.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

