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Провал на колёсах: 7 моделей, которые не хочет покупать даже неопытный перекуп

Renault Laguna и Jaguar XF признаны самыми неликвидными на вторичном рынке
3:00
Авто

Покупка автомобиля кажется разумной инвестицией — вложил деньги, пользуешься, а потом продал с минимальными потерями. Но в реальности всё иначе: есть машины, которые за пару лет теряют в цене почти половину, а на вторичном рынке ими почти никто не интересуется. Вот семь моделей, которые не советуют покупать тем, кто думает о последующей перепродаже.

BMW X5
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
BMW X5

Renault Laguna

Этот хэтчбек давно известен как антипример вложения в авто. Уже через три года после покупки Renault Laguna теряет около 44% стоимости. Даже при этом машину сложно продать: на рынке её обходят более популярные аналоги — Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Toyota Camry.

Jaguar XF

Модель привлекательная внешне и по оснащению, но вторичный рынок её практически не замечает. Jaguar XF теряет примерно 42% за 2-3 года. Причина проста: автомобиль покупают "под себя", а не с расчётом на будущую перепродажу. При этом содержание и ремонт обходятся недёшево.

Cadillac CTS

Американский седан выглядит эффектно и стоит заметно дешевле конкурентов в салоне. Но всё меняется, когда приходит время продавать: за три года потеря — до 40%. Отчасти это связано с необычным дизайном, который нравится далеко не всем, отчасти — с боязнью дорогого обслуживания.

ZAZ Chance

Модель давно ушла с рынка, но до сих пор встречается на вторичке. Автомобиль относительно надёжен, но его рыночная цена падает стремительно. На фоне конкурентов — в первую очередь Daewoo Lanos — "Шанс" практически не интересует покупателей, и даже низкая стоимость не помогает.

BMW 5-й и 7-й серии

Седаны из Баварии теряют в цене до 40-41% всего за пару лет. В отличие от моделей Mercedes-Benz, эти BMW тяжело продаются, несмотря на статус, техническое оснащение и репутацию. Потенциальных покупателей отпугивает перспектива дорогостоящего ремонта и слабый спрос на крупные премиальные машины с пробегом.

Citroen Berlingo VP

Универсальный и экономичный автомобиль, отлично подходящий для работы. Но как объект для инвестиций — провал. В Европе Berlingo широко используется в таксопарках, а это автоматически снижает интерес частных покупателей. На вторичке его обходит даже Renault Kangoo.

Volvo S80

Седан бизнес-класса, который сложно не только угнать, но и продать. На рынке масса предложений с уценкой до 39%, а интерес — минимальный. Volvo S80 надёжен и комфортен, но ликвидность оставляет желать лучшего. Этот вариант — только для тех, кто не планирует расставаться с машиной ближайшие 5-7 лет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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