Запах сырости, потеющие стёкла и дорогое СТО — всё из-за того, что не нажали эту кнопку

Конденсат в системе кондиционирования ускоряет износ и вызывает коррозию

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Кондиционер в автомобиле давно перестал быть роскошью — для большинства водителей он стал незаменимым атрибутом комфорта. Однако не все знают, что пользоваться им нужно правильно, иначе "холодный друг" может обернуться дорогостоящей проблемой. Один из главных советов бывалых водителей — выключать кондиционер за несколько минут до остановки двигателя. Объясняем, зачем это нужно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Климат-контроль

Обычная привычка, которая вредит системе

Многие водители глушат мотор, оставляя кондиционер включённым до последнего момента. В результате в патрубках и элементах системы охлаждения остаётся холодный воздух. После остановки двигателя компрессор перестаёт работать, но внутри всё ещё сохраняется низкая температура. Это вызывает резкий перепад между тёплым наружным воздухом и охлаждёнными деталями системы, что приводит к образованию конденсата.

Проблема в том, что этот конденсат накапливается. При постоянной эксплуатации в таком режиме это ускоряет коррозию металлических элементов и способствует износу уплотнителей. Со временем кондиционер начинает работать хуже, появляется запах сырости, а в тяжёлых случаях — требуется ремонт компрессора или замена испарителя.

Влага — главный враг комфорта

Когда внутри системы скапливается влага, это не только снижает её ресурс. При следующем запуске кондиционера воздух, поступающий в салон, будет переувлажнённым. Это вызывает запотевание стекол, ощущение духоты и неприятный запах, который многие ошибочно списывают на грязный фильтр или воздухозаборник.

Проблема решается просто: за 2-5 минут до остановки машины кондиционер нужно выключить и перейти на обычную вентиляцию. За это время элементы системы успевают "просохнуть", а температура в трубках выравнивается. В результате влага не конденсируется в таком объёме, и риск повреждений минимален.

Как правильно действовать перед остановкой

Алгоритм простой: за пару минут до финиша поездки отключаем кнопку A/C, оставляя включённой вентиляцию. Поток воздуха продолжает циркулировать, просушивая систему. Особенно полезно это в жаркую и влажную погоду, когда уровень конденсата повышен изначально.

Если хотите ускорить охлаждение салона перед поездкой, можно включить рециркуляцию воздуха. В этом режиме система не забирает тёплый воздух с улицы, а прогоняет уже охлаждённый — это позволяет быстрее добиться нужной температуры.

Мелочь, которая продлевает срок службы

Несмотря на кажущуюся незначительность, отказ от привычки глушить двигатель с работающим кондиционером помогает избежать типичных неисправностей: утечки фреона, коррозии, неприятного запаха. Это простое правило позволяет сохранить систему кондиционирования в исправном состоянии надолго.

Сервисные центры часто фиксируют обращения с жалобами на плохую работу кондиционера именно после лета — и в большинстве случаев причиной становится именно конденсат, который со временем приводит к поломке. Правильная эксплуатация позволяет сэкономить десятки тысяч рублей на ремонте.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

